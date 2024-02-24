Оновлено 10:30 До другої річниці повномасштабної війни до Києва прибули іноземні лідери. Про свій візит до української столиці зранку повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб вшанувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною», - написала фон дер Ляєн. Advertisement

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Також у Києві вже прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Бельгії Александр де Кроо. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Як пише видання ANSA Мелоні, чия країна нині головує у G7, проведе з Києва відеоконференцію «Групи семи», на якій виступить і президент Володимир Зеленський. Також до Києва приїхав експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. У своїх соцмережах він написав, що для нього велика честь бути в Україні.

On this grim second anniversary of Putin’s invasion I am honoured to be here in Ukraine. With their indomitable courage I have no doubt that the Ukrainians will win and expel Putin’s forces - provided we give them the military, political and economic help that they need. pic.twitter.com/M6VYgOjOPa — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2024