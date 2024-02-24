Оновлено 10:30

До другої річниці повномасштабної війни до Києва прибули іноземні лідери. 

Про свій візит до української столиці зранку повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. 

«У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб вшанувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною», - написала фон дер Ляєн.

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Також у Києві вже прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Бельгії Александр де Кроо.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. 

Як пише видання ANSA Мелоні, чия країна нині головує у G7, проведе з Києва відеоконференцію «Групи семи», на якій виступить і президент Володимир Зеленський.

Також до Києва приїхав експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. 

У своїх соцмережах він написав, що для нього велика честь бути в Україні. 

«У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть та витіснять сили Путіна - за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують», - йдеться у дописі політика.

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