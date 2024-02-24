У ніч на 24 лютого безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат у Росії.

За цим стоять СБУ та Головне управління розвідки Міністерства оборони. 

Про таке пише Укрінформ з посиланням на джерела у спецслужбі. 

«Це спільна операція СБУ і ГУР», - цитує агентство свого співрозмовника.

Зазначається, що під час атаки українські дрони поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.

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Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа. Весь персонал евакуювали.

Раніше про пожежу на комбінаті в російському Липецьку повідомляли соцмережі. 

Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про загоряння «в одному з цехів» Новолипецького металургійного комбінату. 

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Як додає Укрінформ, Новолипецький металургійний комбінат є одним із найбільших у РФ і працює на військово-промисловий комплекс країни, зокрема, виконує велику кількість держзамовлень.

Напередодні Сили оборони збили розвідувальний російський літак А-50. Цього разу українським військовим вдалося «приземлити» модернізовану нову версію А-50У. 

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