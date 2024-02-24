Протягом наступного року Велика Британія виділить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 300 млн доларів) на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Гроші підуть на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва боєприпасів для України, які вкрай необхідні ЗСУ.

«Вони не можуть виграти війну без підтримки міжнародної спільноти - і саме тому ми продовжуємо робити усе можливе, щоб Україна могла боротися до перемоги. Майже чверть мільярда фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією, збільшать українські запаси артилерійських боєприпасів, яких критично не вистачає», - сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

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Також міністр оборони підтвердив поставку для ЗСУ додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone. Відтак загальна кількість поставлених Україні ракет Brimstone перевищила 1300 одиниць.

Крім цього британський уряд повідомив про підписання низки мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони та британською компанією Cook Defence Systems щодо придбання сотень запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

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Зазначається, що це дасть змогу ЗСУ відновлювати техніку, пошкоджену протитанковими засобами та мінами. Контракти включатимуть як фінансування Великої Британії, так і кошти Міжнародного фонду для України.