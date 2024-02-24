Володимир Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення. 

Володимир Зеленський символічно записав відео з Гостомеля, звідки росіяни планували «взяти Київ за три дні». 

«Саме звідси мало розпочатися те саме «взяти Київ і Україну за три дні». Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів», - сказав президент. 

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Разом з президентом сьогодні до Гостомеля прибули прем'єри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії. 

На думку президента, це місце символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки й показує різницю між 24 лютого тоді й зараз. 

«Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш: ми точно зможемо. Нам під силу. Нам вдасться. І тут, у цьому місці, якнайкраще розумієш: може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію», - зазначив Володимир Зеленський. 

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Глава держави впевнений, що українці не дозволять поразки України. 

Володимир Зеленський наголосив, що нам потрібен справедливий мир на наших умовах. 

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«До слів «завершення війни» ми завжди додаємо «на наших умовах». Саме тому біля слова «мир» завжди звучить «справедливий». Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди стоятиме слово «незалежна»», - наголосив президент. 

Зранку стало відомо, що до Києва прибули західні лідери. 

Очікується, що вони візьмуть участь у відеоконференції «Групи семи», на якій виступить і президент Володимир Зеленський.

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