Володимир Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення.

Володимир Зеленський символічно записав відео з Гостомеля, звідки росіяни планували «взяти Київ за три дні».

«Саме звідси мало розпочатися те саме «взяти Київ і Україну за три дні». Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів», - сказав президент.

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Разом з президентом сьогодні до Гостомеля прибули прем'єри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії.

На думку президента, це місце символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки й показує різницю між 24 лютого тоді й зараз.

«Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш: ми точно зможемо. Нам під силу. Нам вдасться. І тут, у цьому місці, якнайкраще розумієш: може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію», - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави впевнений, що українці не дозволять поразки України.

Володимир Зеленський наголосив, що нам потрібен справедливий мир на наших умовах.

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«До слів «завершення війни» ми завжди додаємо «на наших умовах». Саме тому біля слова «мир» завжди звучить «справедливий». Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди стоятиме слово «незалежна»», - наголосив президент.