Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Україні не загрожує вторгнення з Придністров'я.

Про це йдеться у звіті ISW.

На думку фахівців, російське угруповання військ, зосереджене у Придністров'ї, не здатне розпочати наземну операцію проти України.

«Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 23 лютого заявила, що заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті «розхитати» інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу», - пишуть в ISW.

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Крім того, представник Головного управління військової розвідки Андрій Юсов назвав «непідтвердженою» інформацію про те, що влада Придністров'я проситиме Путіна приєднати їх територію до РФ.

Аналітики ISW пишуть, що не помітили жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні.

В Інституті вивчення війни не вважають, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

Раніше в ISW попередили, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови.

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При цьому аналітики вказують, що це попередження стосувалося загрози для стабільності Молдови, а не ситуації в Україні.