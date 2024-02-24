«Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд», - повідомили в регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так вирішили у зв'язку з другою річницею повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України.

Сьогодні невідомі у Польщі знову висипали українське зерно з вагона. Про таке повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Це вже третій такий інцидент на польській залізничній станції Дорогуськ.

«Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію», - сказав віцепрем'єр Олександр Кубраков.