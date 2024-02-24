Польські протестувальники тимчасово призупинили блокаду пункту пропуску «Зосін-Устилуг». Рух відновили з третьої години ночі.
Так вирішили у зв'язку з другою річницею повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України.
«Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд», - повідомили в регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Водночас польські фермери й надалі блокують решту 5 пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Сьогодні невідомі у Польщі знову висипали українське зерно з вагона. Про таке повідомили в Міністерстві інфраструктури.
Це вже третій такий інцидент на польській залізничній станції Дорогуськ.
«Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію», - сказав віцепрем'єр Олександр Кубраков.
Напередодні український Уряд запропонував Польщі 5 кроків для вирішення ситуації на кордоні.
До цього польські урядовці проігнорували зустріч на кордоні з українськими колегами.
Раніше ми пояснювали чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні.
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