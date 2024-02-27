Президент Франції Емманюель Макрон зібрав у Парижі майже три десятка лідерів країн Європи і Північної Америки, аби здійснити "колективний стрибок вперед" у питанні подальшої підтримки України.

На неформальних перемовинах, які Парижу вдалося організувати всього за 10 днів, учасники домовились посилити зусилля щодо підтримки України у таких сферах:

спільне виробництво зброї в Україні;

захист держав, яким безпосередньо загрожує російська агресія;

невійськова підтримка України;

операції з розмінування;

кіберзахист.

Партнери України також домовились поглиблювати стратегічні зобов'язання разом із Києвом, аби продемонструвати прихильність принципу "стільки, скільки буде потрібно".

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Коаліція далекобійної зброї для України

За підсумками зустрічі французький лідер анонсував "створення коаліції для глибоких ударів - ракет і бомб середньої і великої дальності".

Макрон окремо розповів про плани союзників у питанні забезпечення України боєприпасами.

"У найближчі 10 днів ми маємо намір викласти ці зусилля на стіл перемовин, звернувшись до багатьох європейських і не тільки країн, у яких є боєприпаси", - зазначив він на пресконференції, вчергове закликавши Європу "виробляти більше".

Разом з тим, президент Франції визнав, що минулорічна обіцянка передати Україні мільйон боєприпасів була "необачною".

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"Варто сказати, що в нас не було цього мільйона боєприпасів. Це, безперечно, було необачним зобов'язанням. Реальність така, що в дуже короткостроковій перспективі ви можете надати лише ті боєприпаси, які у вас є на складах, або ж ті, які ви виготовляєте точно в строк", - додав він.

Очільник уряду Чехії Петер Фіала заявив, що наразі 15 держав готові підтримати ініціативу Праги щодо закупівлі снарядів для України поза межами Європи. Вона має на меті вирішити проблему нестачі боєприпасів, зокрема, артилерійських снарядів.

Відправка західних військ до України

У контексті "усіх можливих зусиль, аби Росія не змогла виграти війну" президент Франції заявив, що "не можна виключати" відправку західних військ до України в майбутньому.

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Втім, він підтвердив, що "наразі немає консенсусу щодо офіційного, ухваленого рішення щодо відправлення військ".

"Я не зніматиму двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Але скажу, що це питання було підняте як один із варіантів... Багато людей, які сьогодні кажуть: "Ніколи, ніколи", - це ті ж самі люди, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет далекого ураження", - пояснив він, уникнувши відповіді про позицію самої Франції з цього питання.

Пізніше низка лідерів, які брали участь у паризькій зустрічі, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечили, що окремі західні країни розглядають можливість відправити свої війська до України.

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"Союзники по НАТО надають підтримку Україні на безпрецедентному рівні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але жодних планів щодо бойових військ НАТО в Україні немає", - сказав Столтенберг.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, категорично відкинув ідею, озвучену Макроном.

"Вчора у Парижі ми домовилися, що всі мають робити більше для України. Вона потребує зброї, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Ми працюємо над цим. Ясно одне: жодних наземних військ із європейських країн чи НАТО не буде. Включно з нашими", - написав німецький урядовець у соцмережі X.