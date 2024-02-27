Збройні сили України збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Про черговий успіх наших захисників повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок, 27 лютого.

"Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!", - сказав Олещук.

"Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - додав командувач Повітряних сил ЗСУ.

Advertisement

Микола Олещук також подякував за бойову роботу.