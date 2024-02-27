Збройні сили України збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.
Про черговий успіх наших захисників повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок, 27 лютого.
"Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!", - сказав Олещук.
"Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - додав командувач Повітряних сил ЗСУ.
Микола Олещук також подякував за бойову роботу.
Нагадаємо, 23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем.
У Головному управлінні розвідки уточнили, що збитий А-50У - це нова модернізована версія російського літака.
Росіяни використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
Молдова спростувала інформацію про російський безпілотник з її кордону
Востаннє А50У злетів 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «Ахтубінськ». Він «мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії» поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград.
О 18:45 зафіксували раптове припинення роботи радіолокаційного комплексу «Шмєль», яким був обладнаний А-50У.
Це не перша така втрата росіян від початку року.
14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.
Kyiv Post пояснював, наскільки цінні такі літаки та які завдання вони виконують.
Коментарі (0)