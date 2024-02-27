Збройні сили України збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Про черговий успіх наших захисників повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок, 27 лютого.

"Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!", - сказав Олещук.

"Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - додав командувач Повітряних сил ЗСУ.

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Микола Олещук також подякував за бойову роботу.

Нагадаємо, 23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем. 

У Головному управлінні розвідки уточнили, що збитий А-50У - це нова модернізована версія російського літака.

Росіяни використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

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Міноборони Молдови спростувало інформацію ЗСУ про безпілотник, який у понеділок, 26 лютого, атакував Україну з території Молдови.

Востаннє А50У злетів 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «Ахтубінськ». Він «мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії» поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград. 

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О 18:45 зафіксували раптове припинення роботи радіолокаційного комплексу «Шмєль», яким був обладнаний А-50У. 

Це не перша така втрата росіян від початку року. 

14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

Kyiv Post пояснював, наскільки цінні такі літаки та які завдання вони виконують. 

Київ Пост
Київ Пост
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