На пресконференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024» президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати України. Згадав про переговори з Путіним у 2019 році та заявив, що наразі не бачить підстав для перемовин з російським диктатором. Український лідер оцінив перспективи отримання допомоги від США та далекобійних ракет Taurus. А також прокоментував польську блокаду кордону. Втрати ЗСУ Президент заявив, що у російсько-українській війні загинули 31 тисяча українських військових. Advertisement При цьому Володимир Зеленський не назвав число поранених та зниклих безвісти. Він наголосив, що кожна смерть воїна - велика втрата для України. Але зазначив, що кількість загиблих захисників нижча, ніж озвучують росіяни. «31 тисяча українських військових загинула у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч», - сказав президент. Більше по темі Указ Зеленського дозволяє іноземцям служити в Нацгвардії Президент Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в Національній гвардії України. За даними Володимира Зеленського, загалом загиблими та пораненими у росіян до 500 тисяч солдатів.

Контрнаступ Президент заявив, що РФ дізналася про плани контрнаступу ЗСУ ще до його початку. Advertisement «Наші контрнаступальні дії минулої осені були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії», - сказав Зеленський. Він вважає - чим менше людей знає наші плани, тим швидше ми переможемо. Формула миру Президент очікує, що перший саміт миру відбудеться навесні. Він має пройти у Швейцарії. «Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру, навіть якщо це ініціативи країн-партнерів. Ініціатива щодо миру може йти лише від України», - сказав глава держави. Київ розраховує, що після першого саміту країни зможуть підготувати документ подібно до того як це було із зерновою ініціативою. Advertisement Потім цей документ планують представити Москві. Однак, чи погодиться вона з таким планом - глава держави не прогнозує. До цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив участь Росії у другому саміті миру.

Переговори з Путіним Володимир Зеленський наразі не бачить передумов для діалогу з Путіним про мир. За словами президента, російський диктатор не хоче чути нікого і нічого. «Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка», - сказав Зеленський. Advertisement Розмова з Путіним в 2019 році Володимир Зеленський пригадав про свою зустріч із Путіним у Парижі в грудні 2019 року. За його словами, це була розмова в різних тональностях. Каже - довго говорили та торгувалися. «Я йому говорив, що Мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ вздовж лінії зіткнення не працююча... Я показував: подивись, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, це значить, що ми будемо 20 років знаходитись у стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась», - сказав Зеленський. Допомога від США Україні потрібна допомога від США протягом місяця. Володимир Зеленський сподівається, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України. «Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив, інакше тоді я не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. Тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна підтримка упродовж місяця», - сказав глава держави. Advertisement

Taurus від Німеччини Володимир Зеленський вважає, що отримання Україною далекобійних ракет Taurus залежить від дій США. Мовляв, перший крок - за Сполученими штатами. «Я скажу вам так: Сполучені Штати, а потім Німеччина. І так в усьому завжди. Я не про те, що канцлер залежить від президента, а про те, що порядок дій щодо рішення щодо тих чи інших видів зброї з мого досвіду завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок уперед, то ми могли потім також говорити і наводити це як приклад іншим: «Дивись, нам відкрили відповідну зброю. Давай далі працювати з тобою», - пояснив він. Advertisement Блокада кордону з Польщею Президент вважає, що заборона на імпорт української агропродукції до Польщі - це політичне питання. «Сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори у Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор, дуже сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба у Польщі», - сказав Зеленський. Володимир Зеленський сподівається, що Київ та Варшава зможуть вирішити це питання. Президент наголосив, що для України важливо зберегти союз з Польщею. Водночас запевнив - якщо країнам не вдасться врегулювати проблему, Україна захищатиме свій бізнес. Буде складно Президент заявив, що найближчі місяці будуть складними для України. Зокрема, через затримку західної допомоги та політичні «коливання» у США. «Нам буде складно в березні-квітні, ми будемо проходити такий період хвиль, і політичних, і фінансових, тиску різного», - сказав Зеленський. Він додав, що РФ буде готуватися до контрнаступу у травні чи на початку літа. А переломним моментом, на думку Зеленського, стануть вибори президента США.