Колишній народний депутат, голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Пашинський повідомив, що вийшов з-під варти після внесення за нього підприємствами - членами асоціації повної застави в розмірі 272,5 млн гривень.

"Я вийшов на волю. Я відпрацьовую кожну копійку і доб'юся повернення... Повертаюся до своїх обов'язків. Більше зброї, більше боєприпасів. Сподіваюся, від цих завдань сильно відволікати мене не будуть", - написав Пашинський.



Екснардеп висловив вдячність "за таку колосальну підтримку".

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“Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх «розмов»”, - зазначив він.