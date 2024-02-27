Колишній народний депутат, голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Пашинський повідомив, що вийшов з-під варти після внесення за нього підприємствами - членами асоціації повної застави в розмірі 272,5 млн гривень.
"Я вийшов на волю. Я відпрацьовую кожну копійку і доб'юся повернення... Повертаюся до своїх обов'язків. Більше зброї, більше боєприпасів. Сподіваюся, від цих завдань сильно відволікати мене не будуть", - написав Пашинський.
Екснардеп висловив вдячність "за таку колосальну підтримку".
“Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх «розмов»”, - зазначив він.
Нагадаємо, слідство підозрює Пашинського в незаконному заволодінні нафтопродуктами вартістю майже 1 млрд гривень, які мали піти на потреби армії.
Вчора суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у 272,5 млн грн.
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