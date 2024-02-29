У своєму передвиборчому зверненні до нації, яке він виголосив сьогодні, президент Росії Володимир Путін пригрозив «катастрофічними» для Заходу наслідками, якщо той надішле свої війська в Україну. Російський президент заявив: «Не ми починали війну на Донбасі… Ми зробимо все, щоб захистити наших громадян… і викорінити нацизм». (І це при тому, що Росія безжально обстрілює українські міста на сході країни з переважно російськомовним населенням). Він пообіцяв застосувати на полі бою нову зброю й запевнив, що Росія не відступить (хоча Росія з самого початку війни зазнає в Україні величезних втрат в живій силі та техніці).

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Тонка смуга території, затиснута між Україною та Молдовою, у середу попросила Росію надати їй захист, повторюючи в мініатюрі вибухонебезпечний сценарій, який росіяни розіграли у двох східних областях України, зараз окупованих Москвою. Звернення Придністров'я – самопроголошеної, невизнаної у світі мікродержави на східному березі річки Дністер – за захистом до Росії призвело до різкої ескалації напруженості, яка спостерігається в цьому регіоні з часів розпаду Радянського Союзу. Територія, населена переважно російськомовними, відокремилася від Молдови й після короткочасної війни в 1992 році утворила власний уряд. Звернення до Москви стало підсумком позачергового засідання Конгресу депутатів Придністров’я, асамблеї радянського зразка, яка збирається дуже рідко. На своїй попередній сесії у 2006 році Конгрес звернувся до Росії з проханням приєднати Придністров'я до РФ, але Москва ніяк не відреагувала на це. Останнє звернення придністровських сепаратистів до Росії прозвучало за день до звернення президента Володимира Путіна до нації – NYT

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Шрі-Ланка повідомила сотням тисяч росіян і певній кількості українців, які приїхали до цієї країни, намагаючись уникнути негараздів війни, що вони повинні залишити Шрі-Ланку впродовж двох тижнів, повідомили співробітники місцевої імміграційної служби. Імміграційний наглядовий орган надіслав Міністерству туризму листа, яким громадяни Росії та України, які перебувають в країні за продовженими туристичними візами, зобов’язуються залишити Шрі-Ланку протягом двох тижнів після 23 лютого. За офіційними даними, за два роки, що минули після початку війни на Шрі-Ланку приїхали трохи більше 288 000 росіян і майже 20 000 українців. Генеральний комісар з імміграції цієї острівної країни заявив, що «уряд не надаватиме подальшого подовження віз», оскільки «ситуація з польотами нормалізувалася». Однак офіс президента Раніла Вікремесінге наказав розпочати розслідування щодо вказаного листа до міністерства туризму, очевидно, намагаючись запобігти дипломатичній напруженості – The Independent

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Польща, яка довгий час вважалася найстійкішою союзницею України серед країн-членів НАТО, розглядає можливість тимчасового закриття свого кордону для української продукції, якщо Варшаві не вдасться укласти взаємоприйнятну угоду з Києвом, спрямовану на обмеження імпорту продуктів харчування. Попри те, що з початку війни Польща прийняла сотні тисяч українських шукачів притулку, вона відмовилася розправлятися з радикальними фермерами, які встановили майже повну блокаду українського кордону.

Під час операції на окупованій частині Херсонщини загинула невказана кількість українських спецназівців, йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ від 29 лютого. Вони загинули під час спроби закріпитися на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря, поблизу узбережжя окупованої частини Херсонщини. Чиновники окупаційної адміністрації, яких цитують російські інформаційні агентства, заявили, що російські війська «знищили групу українських диверсантів, які здійснили спробу висадки на Тендрівській косі», – Радіо «Свобода»

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Сполучені Штати розпочали розслідування щодо ризиків, які становлять для національної безпеки «підключені транспортні засоби», зосереджуючись, зокрема, на технологіях китайського виробництва, заявили представники американського уряду в четвер на тлі зростаючого занепокоєння щодо безпеки даних. Розслідування стосується транспортних засобів (зокрема електро- та безпілотних автомобілів), які постійно підключаються до персональних пристроїв, інших автомобілів, інфраструктури США та американських підприємств. Це відбувається, оскільки у транспортних засобах все частіше використовують передові технології для навігаційних систем і функцій допомоги водієві – HKFP

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Оскільки війна в Україні триває вже третій рік, зусилля Китаю як посередника, який пропонує своє сприяння у припиненні бойових дій, очевидно, не мали успіху. Але зараз, як дехто вважає, у війні може статися поворотний момент. За словами аналітиків, останні події, зокрема невдачі, якими супроводжувався український контрнаступ, можуть створити вікно можливостей для Пекіна знову відіграти «провідну роль» у досягненні миру. Чжан Сінь, доцент кафедри міжнародних відносин Східно-Китайського педагогічного університету, пояснив, що підхід Китаю до припинення війни в Україні включає наступні складові: постійне наполягання на мирних переговорах, відмову постачати зброю до Росії та надання гуманітарної допомоги Україні. На думку професорки політології Університету Олбані Чень Чен Китай є єдиною великою державою, здатною чинити «суттєвий тиск» на Росію, враховуючи те, що він є «найважливішим стратегічним, хоча й не формальним союзником Москви». Але, за словами Чень Чен, Китай не бажає спонукати Росію піти на поступки, аби припинити війну, оскільки він цінує стратегічне партнерство з РФ в ширшому контексті загострення відносин зі США. «Захід і Україна, звичайно, хотіли б, щоб Китай зробив більше. Але з точки зору Китаю, він почне робити це лише тоді, коли буде розуміти, що це в інтересах Китаю», – сказала вона – SCMP

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.