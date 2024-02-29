Країни-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого "Московського механізму" для розслідування затримання Росією українських цивільних осіб, повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. "Я вітаю залучення Московського механізму переважною більшістю держав ОБСЄ для розв'язання проблеми свавільного затримання Росією українських цивільних осіб", - написав він. Міністр зазначив, що під час цієї війни Росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І ці люди "є найбільш вразливою групою, яку не помічають на міжнародному рівні". "Я очікую, що залучення Московського механізму ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти. Це перший наявний міжнародний механізм, залучений у цьому питанні. Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використати всі інструменти та за потреби створити нові для розв'язання проблеми українських цивільних заручників та сприяння їх звільненню", - зауважив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що продовжить закликати всі міжнародні організації, громадські організації та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, яких утримує Росія.



"Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за потужну підтримку в цьому питанні. Кожен російський злочин має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності", - підсумував Кулеба.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ЄС передасть Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня. За його словами, боєприпаси є пріоритетом для України.