Цієї ночі російські війська знову атакували Україну.
Сили ППО працювали у десяти областях. Збили 35 «шахедів».
Але є і влучання.
На півдні протиповітряна оборона інтенсивно працювала понад 4,5 год. «Шахеди» заходили з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Херсонщини.
«Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО», - розповіли в Силах оборони півдня.
В Одеському районі дрон влучив в промисловий об'єкт.
Пошкоджена будівля. Виникла пожежа.
На Миколаївщині внаслідок атаки пошкоджена ЛЕП.
Попередньо, ніхто не постраждав.
На Вінниччині уламки дрона пошкодили об'єкт інфраструктури.
Зайнялася пожежа. Обійшлося без постраждалих.
На Дніпропетровщині російські війська вдарили ракетою по підприємству у Новомосковському районі.
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Постраждав чоловік.
Також соцмережі повідомляли про вибухи у Хмельницькій області.
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