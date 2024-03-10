Цієї ночі російські війська знову атакували Україну. 

Сили ППО працювали у десяти областях. Збили 35 «шахедів». 

Але є і влучання.

На півдні протиповітряна оборона інтенсивно працювала понад 4,5 год. «Шахеди» заходили з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Херсонщини. 

«Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО», - розповіли в Силах оборони півдня. 

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В Одеському районі дрон влучив в промисловий об'єкт. 

Пошкоджена будівля. Виникла пожежа.

На Миколаївщині внаслідок атаки пошкоджена ЛЕП. 

Попередньо, ніхто не постраждав.

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