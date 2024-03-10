Цієї ночі російські війська знову атакували Україну. Сили ППО працювали у десяти областях. Збили 35 «шахедів». Але є і влучання.

На півдні протиповітряна оборона інтенсивно працювала понад 4,5 год. «Шахеди» заходили з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Херсонщини. «Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО», - розповіли в Силах оборони півдня. Advertisement В Одеському районі дрон влучив в промисловий об'єкт. Пошкоджена будівля. Виникла пожежа. На Миколаївщині внаслідок атаки пошкоджена ЛЕП. Попередньо, ніхто не постраждав.

Наслідки атаки на півдні України.