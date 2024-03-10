У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто».

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Мета проєкту - зібрати талановитих розробників, дизайнерів, урбаністів та інших креативних особистостей, які допоможуть підвищити стійкість житлових будівель Києва.

«Ми шукаємо інноваційні технологічні рішення, спрямовані на підвищення стійкості житлових будівель Києва та розв'язання проблем, пов'язаних з обстрілами і руйнуванням енергетичної інфраструктури», - сказав він.

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У межах акселераційної програми планують розробити Коефіцієнт Стійкості житлових будівель міста та провести конкурс «Смарт-системи енергомоніторингу і програмні рішення розвитку систем енергетичного менеджменту». 

Проєкт передбачає кілька напрямків: аналітика енергетичного менеджменту, програмні рішення для аналізу даних, IoT та машинне навчання.

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Щоб долучитися, потрібно залишити заявку на сайті: https://event.sikorskychallenge.com/stiyke-misto/

Зареєструватися можна до 25 травня. 

Конкурс відбудеться 26-27 червня.

Призери отримають гранти 1300 та 2000 доларів.

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Проєкт реалізовують спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Sikorsky Challenge та Klitschko Foundation. Він є частиною є частиною співпраці з Bloomberg Philanthropies.

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