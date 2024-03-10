Наступного тижня у Верховній Раді можуть зареєструвати законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

«Я думаю, що на наступному тижні він (законопроєкт щодо мобілізації засуджених - ред.) буде зареєстрований, і на найближчому засіданні сесійному Ради він буде голосуватися в першому читанні. І в другому так само, я очікую, що це точно весна, не пізніше…», - сказав Малюська в ефірі телемарафону.

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За його словами, є «тисячі ув’язнених та засуджених», які готові стати військовослужбовцями.

Однак, не всі військові командири готові брати засуджених до своїх підрозділів.

«Ми не будемо і не плануємо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Швидше за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому випадку, лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи…», - запевнив міністр юстиції.

Як розповів Денис Малюська, військові попросили, щоб із законопроєкту виключили можливість мобілізовувати тих ув’язнених і засуджених, які порушували військову дисципліну та вчиняли злочини, пов’язані з виконанням військового обов’язку.

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«Вони таких громадян, які неналежно виконували військовий обов’язок, повертати до лав Збройних сил не хочуть… Так само вони не хочуть бачити всіх, хто вчиняв злочини проти державності», - додав міністр юстиції.

Урядовець запевнив, що такі категорії засуджених, ймовірно, не потраплятимуть під мобілізацію.

Остаточне рішення - за парламентом. Денис Малюська вважає, що депутати не затягуватимуть з ухваленням цього законопроєкту.