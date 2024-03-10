Оновлено 13:00

Кількість постраждалих у Мирнограді зросла до 12.

Вночі росіяни вкотре обстріляли місто на Донеччині.

Вдарили по житловому кварталу. Попередньо, трьома ракетами С-300.

Серед постраждалих - 16-річний підліток.

«В результаті обстрілу отримали поранення 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років», - повідомили в обласній прокуратурі.

Постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей - різані рани та травми.

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Внаслідок вибухів пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхівок та 27 автомобілів.

«Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення», - розказав виконувач обов'язків Мирноградської МВА Юрій Третяк в коментарі Суспільному.