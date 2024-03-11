Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Європейська комісія 12-14 березня затвердить звіт про виконання Україною чотирьох додаткових критеріїв та прийме рішення, чи надавати на затвердження країнам-членам Євросоюзу переговорну рамку для вступу України до ЄС.



Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні, в понеділок, сплив термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12-го, 13-го, 14-го (березня - ред.) Європейська комісія має ухвалити рішення, у першу чергу затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв і прийняти рішення, чи надавати переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили. Тому цей тиждень поворотний”, – сказала урядовець.

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Вона зауважила, що має "стримано оптимістичні" прогнози щодо подальшого руху України до ЄС.

Стосовно того, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн спочатку прогнозувала представлення рамкових умов на початку літа, Стефанішина зауважила, що очільниця ЄК обговорила всі необхідні кроки з Президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі в Києві та після цього заявила, що "все ж таки внесе переговорну рамку в березні".

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“Це рішення потребувало ухвалення, але й потребувало окремих переговорів на найвищому рівні. Це відбудеться, сподіваюся, цього тижня”, – наголосила віцепрем'єр-міністр.



Крім того, Стефанішина підтвердила, що Україна за два роки виконає «домашню роботу» щодо вступу до ЄС, однак процес реформування країни на цьому не завершиться.

«Я підтверджую свої слова: необхідно два роки, щоб виконати домашню роботу (щодо вступу України до ЄС – ред.). Але реформи не закінчуються зі вступом. Це лише початок», - зазначила віцепрем’єрка.

Стефанішина акцентувала, що українська сторона наполегливо працювала, щоб отримати рішення про початок переговорів, «але в реальності нам треба виконати у сто разів більше роботи».

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Вона також зазначила, що після виконання Україною умов для вступу багато залежатиме від Європейського Союзу та країн-членів.

Віцепрем’єрка спрогнозувала, що Україні може знадобитися десять років, щоб створити сталі інституції, які в деяких країнах розвивалися сотні років.

«Отже, членство (України в ЄС - ред.) і розвиток – це не одне й те саме, зараз лише початок», - повторила урядовиця.



Раніше ми писали, що Україна очікує, що Європейська комісія не пізніше 12 березня представить переговорну рамку щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.



У січні цього року стало відомо, що Європейська комісія розпочинає скринінг законодавства України та розробку формату переговорів щодо членства, а також високо цінує зусилля нашої країни з виконання рекомендацій для вступу до ЄС.