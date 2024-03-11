Через пошту Сєйткалієва проходить документи, які стосуються діяльності всього інституту. Зокрема навіть особисті документи директора Олексія Кузнєцова.

Про це стало відомо з листування, яке перехопили активісти “Кібер Спротиву” завдяки зламу пошти помічника директора Інституту наукової інформації з суспільних наук (російською «ИНИОН») Романа Сєйткалієва, повідомляє Центр національного спротиву.

Голова Держдуми В’ячеслав Володін пропонує Путіну після “виборів” посилити контроль держави та конфронтацію з країнами заходу.

У листуванні між Сейткалієвим та старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим є лист Володіна президенту Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію “дезахіднизаціі” у РФ після виборів. З листа Володіна відомо, що ніхто у керівних колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період, адже сам лист датований 30 листопада, а відповідь Путіна надходить 12 грудня 2023 року.

Крім того, у листі зазначається, що Росія потребує трансформації і заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонується “дезахіднізація”, яка передбачає:

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– посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

– суверенізація науки, культури та мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;

– посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;

– розв'язування питання опозиційних рухів.

За словами Володіна, комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.

«Лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував Інститут наукової інформації з суспільних наук (російською «ИНИОН»). Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами “великої вітчизняної війни”», - зазначають активісти з ЦНС.



Йдеться. що підтримка Заходом України затягує швидке завершення “спеціальної військової операції”, що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить.



Українські кіберфахівці надали інформацію з пошти відповідним структурам для більш детального вивчення.

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Раніше ми писали, що ккраїнські активісти отримали документацію щодо російських ракет. Кіберфахівці передали важливу інформацію Силам оборони України з російських заводів, де виготовляють зброю.