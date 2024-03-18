Загальний огляд:

  • Зеленський: Російський диктатор імітує чергові вибори. За результатами екзит-полу Путін зібрав 88% голосів
  • Московські війська нібито підняли прапор у Тоненькому, тривають бої біля Степового
  • Ракети "Іскандер" зруйнували будинки, поранено п'ятьох мирних жителів Миколаєва
  • Повітряні сили збили більше десятка БПЛА, безпілотники-камікадзе тероризують південь
  • ЗСУ відбили ще дві російські атаки на лівобережжі

"Немає та не може бути жодної легітимності в імітації виборів", Зеленський

За даними екзит-полів після завершення президентських виборів у Росії, чинний президент набрав близько 88% "голосів". Президент України Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін — це диктатор, який може перевершити Йосипа Сталіна як лідера, який найдовше перебуває при владі в Росії з часів царату.

"…Російський диктатор імітує чергові "вибори", — написав Зеленський у Twitter. – Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу".

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" За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата, — продовжив Зеленський. – Він боїться найбільше тільки одного — справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може".

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Під час обстрілу Миколаєва, ймовірно, були використані ракети "Іскандер-М" українські військові

Сили оборони Півдня України повідомили, що в неділю російські ракети завдали удару по Миколаєву і зруйнували житлові будинки та підприємства, в результаті чого щонайменше п'ятеро людей дістали поранення. Військові зазначили, що інтенсивність ракетних ударів відповідала тактиці, яку нещодавно застосовували по об'єктах в Одесі.

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"Ворог продовжує тероризувати південь. У другій половині дня він підступно обстріляв балістичними ракетами інфраструктурний об'єкт у Миколаєві, випустивши дві ракети, ймовірно, "Іскандер-М", з тимчасово окупованого Криму. Тактика ідентична до попередньої атаки на Одесу: після влучання однієї ракети вони повторили атаку по тому ж об'єкту через кілька хвилин", — йдеться у дописі.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що в результаті авіаударів були зруйновані дахи й вибиті вікна приватних будинків, а також пошкоджено кілька цивільних автомобілів.

Повітряні сили зняли на відео, як збивають російські безпілотники

У ході протидії регулярним атакам російських безпілотників в Одесі зокрема і в південних регіонах загалом, українська протиповітряна оборона опублікувала чудове відео, на якому зенітна артилерія збиває щонайменше один із дронів-камікадзе.

За повідомленням прес-служби Повітряних сил, на відео зафіксовано бойові дії в ніч на неділю, коли російські війська запустили 16 ударних безпілотників "Шахед", 14 з яких були збиті над Одещиною.

Минулими вихідними "Шахеди" також влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області, поранивши двох людей.

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Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська, ймовірно, захопили село Тоненьке (на захід від Авдіївки) і Невельське (на південний захід від Авдіївки). На опублікованих у суботу геолокаційних кадрах видно, як підрозділи російської 110-ї мотострілецької бригади "просуваються до Невельського і піднімають там прапор".

ISW цитує одного з російських військових блогерів, який написав, що на північному фланзі Бердичів біля Степового московські війська таки не досягли там успіху, тому що "українські сили все ще контролюють тактичні висоти й проводять контратаки в цьому районі, але українським силам важче контратакувати біля Орлівки й Тоненького".

Також у неділю були опубліковані геолокаційні відеоматеріали, які свідчать про те, що російські війська незначно просунулися на північний схід від Мар'їнки (на захід від Донецька).

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Оперативна ситуація біля річки Дніпро

Збройні сили України продовжують утримувати завойовані позиції на лівому березі Дніпра. В неділю окупаційні війська двічі намагалися витіснити підрозділи ЗСУ, але щоразу поверталися на свої бази, повідомляє прес-центр оперативного командування "Південь" у соціальних мережах.

Московські війська вже кілька тижнів намагаються відкинути сили оборони на правий берег у напрямку Херсона. Проте десантники утримують раніше зайняті позиції, зокрема, в Кринках, попри безперервні атаки росіян.

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У неділю ЗСУ також заявили, що сили оборони відбили чотири російські атаки в районі Роботиного і в районі на північний захід від Вербового в Запорізькій області, завдавши росіянам значних втрат. Державна агенція "Укрінформ" повідомила, що ворог атакував Малу Токмачку і Макарівку в Запорізькій області за допомогою тактичної авіації, скинувши дев'ять керованих авіаційних бомб.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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