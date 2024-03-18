Загальний огляд:

Зеленський: Російський диктатор імітує чергові вибори. За результатами екзит-полу Путін зібрав 88% голосів

Московські війська нібито підняли прапор у Тоненькому, тривають бої біля Степового

Ракети "Іскандер" зруйнували будинки, поранено п'ятьох мирних жителів Миколаєва

Повітряні сили збили більше десятка БПЛА, безпілотники-камікадзе тероризують південь

ЗСУ відбили ще дві російські атаки на лівобережжі

"Немає та не може бути жодної легітимності в імітації виборів", — Зеленський

За даними екзит-полів після завершення президентських виборів у Росії, чинний президент набрав близько 88% "голосів". Президент України Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін — це диктатор, який може перевершити Йосипа Сталіна як лідера, який найдовше перебуває при владі в Росії з часів царату.

"…Російський диктатор імітує чергові "вибори", — написав Зеленський у Twitter. – Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу".

Advertisement

" За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата, — продовжив Зеленський. – Він боїться найбільше тільки одного — справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може".

Під час обстрілу Миколаєва, ймовірно, були використані ракети "Іскандер-М" — українські військові

Сили оборони Півдня України повідомили, що в неділю російські ракети завдали удару по Миколаєву і зруйнували житлові будинки та підприємства, в результаті чого щонайменше п'ятеро людей дістали поранення. Військові зазначили, що інтенсивність ракетних ударів відповідала тактиці, яку нещодавно застосовували по об'єктах в Одесі.

Advertisement

"Ворог продовжує тероризувати південь. У другій половині дня він підступно обстріляв балістичними ракетами інфраструктурний об'єкт у Миколаєві, випустивши дві ракети, ймовірно, "Іскандер-М", з тимчасово окупованого Криму. Тактика ідентична до попередньої атаки на Одесу: після влучання однієї ракети вони повторили атаку по тому ж об'єкту через кілька хвилин", — йдеться у дописі.

Advertisement

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що в результаті авіаударів були зруйновані дахи й вибиті вікна приватних будинків, а також пошкоджено кілька цивільних автомобілів.