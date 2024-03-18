Українська влада сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС у першій половині цього року. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю Euractiv, пише Укрінформ.

«Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні (цього тижня – ред.) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року», – сказав Шмигаль.

Його коментарі прозвучали після того, як минулого тижня Європейська комісія направила країнам-членам ЄС проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови.

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«Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія… Президент (Євроради – ред.) Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги», – сказав Шмигаль.

За його словами, Україна виконає своє «домашнє завдання» дуже швидко: «Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років».

На запитання, чи не переймається він, що заявка стикнеться з опором з боку низки держав-членів ЄС через великі витрати, Шмигаль відповів: «Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання».

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У нещодавньому звіті аналітичного центру Bruegel, а також у внутрішніх документах ЄС, з якими ознайомився Euractiv, фінансові витрати на вступ України до ЄС оцінюються в 110-136 мільярдів євро до семирічного бюджету ЄС, що становить приблизно 0,10%-0,13% ВВП блоку.

«Ми бачили звіти, але український ринок, Збройні сили України, українська сировина та критично важливі матеріали та інші сектори можуть принести набагато більше з точки зору безпеки та економічних вигод», – сказав Шмигаль.

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Відповідаючи на запитання, чи не турбує його те, що деякі країни-члени ЄС, такі як Угорщина, прагнутимуть уповільнити процес через двосторонні питання, Шмигаль наголосив, що «спірні питання можуть бути вирішені під час переговорів протягом дворічного процесу».