Українська влада сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС у першій половині цього року. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю Euractiv, пише Укрінформ.

«Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні (цього тижня – ред.) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року», – сказав Шмигаль.

Його коментарі прозвучали після того, як минулого тижня Європейська комісія направила країнам-членам ЄС проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови.

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«Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія… Президент (Євроради – ред.) Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги», – сказав Шмигаль.

За його словами, Україна виконає своє «домашнє завдання» дуже швидко: «Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років».

На запитання, чи не переймається він, що заявка стикнеться з опором з боку низки держав-членів ЄС через великі витрати, Шмигаль відповів: «Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання».

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У нещодавньому звіті аналітичного центру Bruegel, а також у внутрішніх документах ЄС, з якими ознайомився Euractiv, фінансові витрати на вступ України до ЄС оцінюються в 110-136 мільярдів євро до семирічного бюджету ЄС, що становить приблизно 0,10%-0,13% ВВП блоку.

«Ми бачили звіти, але український ринок, Збройні сили України, українська сировина та критично важливі матеріали та інші сектори можуть принести набагато більше з точки зору безпеки та економічних вигод», – сказав Шмигаль.

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Відповідаючи на запитання, чи не турбує його те, що деякі країни-члени ЄС, такі як Угорщина, прагнутимуть уповільнити процес через двосторонні питання, Шмигаль наголосив, що «спірні питання можуть бути вирішені під час переговорів протягом дворічного процесу».

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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