Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram .

Служба безпеки України викрила завербованих російською ФСБ українців, які готували ракетні удари по Україні та закопували рештки загиблих військових РФ під Києвом.

"Завербовані батько і син готували ракетні удари рф по столичному регіону. Зокрема вони "зливали" геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також підозрювані передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. За наведенням фігурантів росіяни планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

Advertisement

"Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано", - сказано у повідомленні.

Як уточнює СБУ, вказані агенти ФСБ Росії виконували специфічне завдання – шукали й ховали останки російських військових, які загинули під час боїв за Київ.