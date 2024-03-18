Служба безпеки України викрила завербованих російською ФСБ українців, які готували ракетні удари по Україні та закопували рештки загиблих військових РФ під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram

"Завербовані батько і син готували ракетні удари рф по столичному регіону. Зокрема вони "зливали" геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також підозрювані передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. За наведенням фігурантів росіяни планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

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"Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано", - сказано у повідомленні.

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Як уточнює СБУ, вказані агенти ФСБ Росії виконували специфічне завдання – шукали й ховали останки російських військових, які загинули під час боїв за Київ.

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