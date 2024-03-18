Китайське керівництво розглядає можливість участі в першому Глобальному саміті миру, який найближчими місяцями має відбутися в Швейцарії.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву посла Китаю в Швейцарії Вана Шіхтіна.
"Необхідно запобігти тому, щоб "криза" (повномасштабна війна Росії проти України - ред.) погіршилася або навіть вийшла з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийматиме Швейцарія, і розглядаємо можливість взяти в ній участь", - зазначив китайський топ-дипломат в інтерв’ю швейцарському Neue Zuercher Zeitung
За його словами, над припиненням бойових дій мають працювати всі сторони, тому Пекін висунув стратегію політичного припинення конфлікту.
"Ми повинні підтримати Росію і Україну в якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб можна було поступово деескалувати ситуацію", - пояснив Ван Шіхтін, наголосивши на необхідності поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися Статуту ООН.
Тим часом в Офісі Зеленського відкинули пропозицію президента Ердогана про обов'язкову присутність Росії на першому Глобальному саміті миру.
Нагадаємо, Kyiv Post писав, навіщо спецпредставник Китаю вдруге приїжджав до України, Росії та країн Європи з тією ж “мирною місією”.
Коментарі (0)