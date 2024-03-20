Усі чоловіки, які проходили службу в армії, мають військовий квиток. Але що означають записи в ньому, чи буде він нарешті електронним та як саме його отримати?

Електронний військовий квиток: нововведення для призовників

Що таке військовий квиток

Військовий квиток є різновидом документа, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) та визначає належність військовозобов’язаного до виконання військового обов’язку.

Він видається всім особам призовного віку ТЦК (раніше – військкоматами). Згідно з Законом України Про військовий обов’язок та військову службу кожен чоловік у нашій країні повинен мати такий документ. Окрім того, наразі деякі категорії жінок повинні стояти на військовому обліку, тому в майбутньому матимуть такий документ, а діючі військовослужбовиці мають його вже зараз.

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Під час призову на службу громадянин отримує військовий квиток у звичайному порядку. Також він видається при вступі до військового навчального закладу або під час звільнення у запас. Мають свій військовий квиток і ті, хто відслужив та знявся з військового обліку за станом здоров’я. Війна в Україні внесла деякі корективи в цей процес, тому в 2024 році перевірка військових квитків при прийомі на роботу чи виїзді за кордон стала необхідністю.

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Як заповнюється військовий квиток: розбираємо по пунктах

На початку 2023 року мова йшла про запровадження цього документу в електронній формі – з використанням мобільного додатку "Дія", але вже 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "найімовірніше, в "Дії" електронного квитка не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо". Тому, поки всі працюють над цифровізацією цього важливого документу, розберемось, яку інформацію про вас він буде містити.

Основне, що має містити цей документ — це інформація про військовий обов’язок людини, який поділяють на такі категорії:

допризовники — ті, хто тільки мають бути приписані до призовних дільниць;

призовники — ті, хто приписані до певних призовних дільниць;

військовослужбовці — ті, хто в цей час проходять військову службу;

військовозобов’язані — ті, хто наразі перебувають у запасі для комплектування Сил оборони;

резервісти — ті, хто несуть службу у військовому резерві Сил оборони України.

Так само як кожна фізична особа має свій РНОКПП, кожному військовозобов’язаному присвоюють власний військовий ідентифікаційний номер. Він надається військовозобов’язаному або призовнику під час внесення його даних до бази Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних.

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В ньому є різноманітні цифрові позначення, які утворюють штрих-код. А також букви, що визначають групу обліку, наприклад, А — для всіх видів Збройних сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби; Г — для Служби безпеки України; Р — для Державної прикордонної служби України; Ф — для військових частин спеціального призначення.

Також у військовому квитку вказується склад. Військовослужбовець може бути рядовим, сержантом, офіцером чи мати інше звання. У квитках офіцерського складу запасу вказують профіль підготовки, за яким вони проходили службу. Це може бути, наприклад, командний (групи з 01 по 39), інженерний і технічний (групи з 44 по 67) або медичний (група 90).

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У військовому квитку обов’язково є такі важливі пункти, як військове звання, військово-облікова спеціальність та придатність до військової служби. Військово-облікова спеціальність відображається у вигляді шестизначної цифри (для офіцерського складу), а сьома цифра вказує на рівень військової освіти, якщо вона є. У такому пункті, як придатність до служби, вказують: придатний, обмежено придатний, непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час або непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

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Чому важливо мати військовий квиток?

Отримання військового квитка для призовників

Особа, що досягла призовного віку в нашій країні та за законом підпадає під категорію тих, хто зобов'язаний нести військову службу, має пред’являти один із військово-облікових документів. Це правило діє на час воєнного стану, бо наразі держава потребує всіх дієздатних осіб для участі в бойових діях. Тобто, призовники можуть показувати посвідчення про приписку (приписне свідоцтво), діючі військовозобов'язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а резервісти вже повинні обов'язково мати саме військовий квиток.

Військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу видається ТЦК та СП у випадках:

призову або прийняття на військову службу;

зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

прийняття на службу до військового резерву ЗСУ та інших військових формувань;

закінчення альтернативної (невійськової) служби;

зняття з військового обліку за станом здоров'я (якщо раніше військовий квиток не видавався);

виключення з військового обліку за станом здоров'я (якщо раніше військовий квиток не видавався);

позбавлення військового звання офіцерського складу.

Військовий квиток офіцера запасу видається ТЦК та СП офіцерам запасу ЗСУ, прикордонної служби, держспецтранспорту та інших військових формувань під час первинного взяття на військовий облік офіцерів запасу, а також особам офіцерського складу, звільненим з військової служби у відставку.

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Як отримати квиток після 27 років, якщо не проходив військову службу

Чоловіки, які не служили в армії та вийшли з призовного віку (після 27 років у період не воєнного стану), також можуть отримати військовий квиток. Для цього необхідно звернутися до ТЦК за місцем прописки. Зараз державі нецікаво, чому ви не проходили військову службу, ніхто не буде стягувати з вас штрафи чи притягати до відповідальності за ухиляння від призову. Але замість цього вас можуть відправити проходити ВЛК і, якщо ви виявитесь придатним до проходження військової служби (а наразі всі чоловіки від 18 до 60 років є військовозобов'язаними), вас можуть призвати до лав Сил оборони України.

Якщо ви отримали повістку, але вже давно втратили військовий квиток, для його відновлення потрібно звернутись у ТЦК за місцем прописки та надати такі документи:

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (за наявності);

копія свідоцтва про одруження (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

приписне свідоцтво;

медична картка;

три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

В Україні створять електронний військовий квиток

Обіцяють, що вже незабаром в Україні буде створений електронний військовий документ. Над його розробкою та запровадженням наразі активно працює Міністерство цифрової трансформації України.

Міністерство оборони України заявляє, що "це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина".

У документі буде інформація про місце, де громадянин стоїть на обліку, чи придатний він до військової служби, а також інша важлива інформація. Раніше Михайло Федоров заявляв, що Міністерство цифрової трансформації працює над новим форматом електронного військового квитка, але він точно буде не в "Дії". За його словами, для електронного військового обліку буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони.

Реєстр-примара: цифровізація військового обліку

Наразі на військовий облік мають ставати чоловіки з 16 до 60 років і жінки, що здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Такий державний порядок діє на час дії в Україні воєнного стану. Більшість інформації, яку мають ТЦК, ще з 2022 року є неактуальною, а громадяни не поспішають її оновлювати. Так, контроль за актуальністю інформації про місце проживання військовозобов'язаного досі покладений на місцеві ради, які мали б оновлювати свої дані не рідше, ніж раз на рік. Насправді ж дані про місце проживання не оновлювалися роками, а при прийомі на роботу вас навряд чи просили пред'явити військовий квиток. Інші правила діяли хіба що для держслужбовців. Але тепер при прийнятті на роботу чи навчання громадянин обов'язково має пред'явити військовий квиток (приписне посвідчення).

Всі ці процедури суттєво полегшилися б, якби вже відбувалась цифровізація та існував єдиний реєстр. Однак на шляху цієї трансформації є суттєва перепона. Електронний реєстр військовозобов'язаних, що мав би замінити паперові папки у військкоматах, досі повноцінно не працює, хоча про його створення заявили ще 8 років тому.

Вперше на цю тему заговорив тодішній міністр оборони Степан Полторак у серпні 2015 року. Він пропонував створити зручну єдину автоматизовану систему, в задачі якої входило би збирання, зберігання, обробка та використання даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це значно спростило би роботу ТЦК.

Уряд схвалив необхідний проєкт закону лише в березні 2017 року, але й тут далі паперу справа не пішла. Тож створити базу та полегшити ведення військового обліку призовників не вийшло. Очікується, що створення єдиного електронного реєстру на 90% унеможливить ухиляння від служби, зробить отримання документів та надання всіх данних більш прозорим, а також суттєво знизить рівень корупції в ТЦК.

На початку 2020 року вже новий міністр оборони Андрій Загороднюк зазначав, що створення електронного реєстру досі триває, хоча пройшло вже більше 3 років від підписання відповідного законопроєкту. Олексій Резніков, який змінив Загороднюка на посту міністра оборони, затвердив черговий новий порядок ведення Єдиного реєстру військовозобов'язаних в березні 2022 року.

Цей реєстр має назву "Оберіг". Наприкінці 2021 року Міністерство цифрової трансформації передало на баланс Міністерства оборони України понад тисячу автоматизованих робочих місць і комутаторів, і це мало би полегшити розробку системи та стати початком впровадження цифровізації. Але станом на кінець січня 2023 року громадяни України не отримали готовий цифровий реєстр військовозобов'язаних.

"Чи зробимо ми його? Так. Які будуть строки — поки невідомо, це питання пропрацьовується з Міністерством оборони. Але сказати, що це якийсь нагальний короткостроковий план запуску, наразі не можу", - вказує Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації.