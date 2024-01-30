Відповідне рішення схвалили на засіданні Кабміну у вівторок, 30 січня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Кабмін затвердив новий проект закону про мобілізацію та направив його в Верховну Раду», — написав парламентар.

Проте текст законопроєкту наразі не оприлюднено.

Що сталося з попереднім законопроєктом про посилення мобілізації?

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізаційних заходів та формування військового обліку. Уряд запропонував змінити призовний вік з 27 до 25 років. А також встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Урядовий законопроєкт піддався критиці, серед якої були зауваження й від Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та Комітет з питань соціальної політики.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Через декілька днів після цього, 11 січня, Верховна Рада відмовилася розглядати цей законопроєкт. Про що повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він зазначив, що Кабмін відкликав його на доопрацювання.

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