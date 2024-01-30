Відповідне рішення схвалили на засіданні Кабміну у вівторок, 30 січня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Кабмін затвердив новий проект закону про мобілізацію та направив його в Верховну Раду», — написав парламентар.

Проте текст законопроєкту наразі не оприлюднено.

Що сталося з попереднім законопроєктом про посилення мобілізації?

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізаційних заходів та формування військового обліку. Уряд запропонував змінити призовний вік з 27 до 25 років. А також встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Урядовий законопроєкт піддався критиці, серед якої були зауваження й від Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та Комітет з питань соціальної політики.

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Через декілька днів після цього, 11 січня, Верховна Рада відмовилася розглядати цей законопроєкт. Про що повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він зазначив, що Кабмін відкликав його на доопрацювання.