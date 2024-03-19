Протягом 11 по 18 березня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України і активісти групи «BO Team» здійснили нові масштабні кібератаки на державні та приватні структури Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України», - йдеться у повідомленні.

Упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:

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атаковано ресурси ПАТ “Ростєлєком” — виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;

отримано доступ до системи електронного документообігу “Правітєльства Бєлгородской області”, здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ “Бєлзнак”;

атаковано та знищено інформаційні ресурси “муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства”;

атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ “Томмолоко”;

захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера “1Gb.ru” та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в “центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом” у Новосібірску.

У ГУР зазначили, що нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів і атаки на Росію у кіберпросторі тривають.

Нагадаємо, українські хакери атакували низку російських порталів, серед яких - система оплати проїзду «Трійка», що обслуговує пасажирів московського метро.

Раніше ми писали, що українське кібервійсько атакувало найбільший інтернет-портал у Росії - Mаil.гu. Тоді усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів у МаіІ.гu після атаки українських кібервійськ.