Протягом 11 по 18 березня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України і активісти групи «BO Team» здійснили нові масштабні кібератаки на державні та приватні структури Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України», - йдеться у повідомленні.

Упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:

Advertisement
  • атаковано ресурси ПАТ “Ростєлєком” — виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;
  • отримано доступ до системи електронного документообігу “Правітєльства Бєлгородской області”, здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
  • атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ “Бєлзнак”;
  • атаковано та знищено інформаційні ресурси “муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства”;
  • атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ “Томмолоко”;
  • захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера “1Gb.ru” та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;
  • виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в “центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом” у Новосібірску.

У ГУР зазначили, що нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів і атаки на Росію у кіберпросторі тривають.

Нагадаємо, українські хакери атакували низку російських порталів, серед яких - система оплати проїзду «Трійка», що обслуговує пасажирів московського метро.

Раніше ми писали, що українське кібервійсько атакувало найбільший інтернет-портал у Росії - Mаil.гu. Тоді усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів у МаіІ.гu після атаки українських кібервійськ.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
10 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Потрібен військовий квиток? Що це за документ та де отримати
Далі » В Україні створили сайт із дослідженням удару по Маріупольському драмтеатру