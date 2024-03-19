Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС.

Про це очільник країни повідомив у телеграм-каналі.

“Напередодні засідання Європейської ради провів телефонну розмову з президентом ЄР Шарлем Мішелем. Насамперед обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС”, - зазначив Зеленський.

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Очільник України подякував президенту Євроради за затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні обсягом 5 млрд євро.

“Крім того, розглянули можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів. Обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік”, - зазначив Зеленський.

Також він підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС ухвалили остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.