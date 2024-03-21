Вчора, 20 березня, вийшов офіційний трейлер художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фільм розповідає драматичну історію українських письменників доби “розстріляного відродження”, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Ця історія про те, зокрема, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло, заснована на реальних подіях.

Події фільму відбуваються в 1927 році в Радянській Україні. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок "Слово", а найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму. Та не кожен із цих письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. Але з його появою в будинку "Слово" починають розгортатися дивні події, про які й досі мовчать його стіни.

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Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В'ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), а також Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина) та Геннадій Попенко (Михайло Семенко).