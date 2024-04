"Над цим проєктом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було недаремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників "розстріляного відродження" з небуття. Спочатку я зробив документальний фільм "Будинок "Слово". Пам'ятаю, як тоді 8 років тому, коли він вийшов у прокат, глядачі відкривали для себе цілий всесвіт української культури, як спрагло долучалися до імен забутого українського письменства 20-30 років", – розповів режисер і співавтор сценарію фільму Тарас Томенко.

Художня драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" була знята в 2021 році, а її світова прем'єра відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі того ж року в рамках міжнародної конкурсної програми.

Фільм був також представлений на міжнародних фестивалях: FilmFestival Cottbus (Німеччина), Galway Film Fleadh (Ірландія), The I Will Tell International Film Festival (США), Prishtina International Film Festival (Косово) та Kyiv International Film Festival Molodist (Україна).

