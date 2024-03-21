ОНОВЛЕНО 12:53 За інформацією ДСНС, кількість постраждалих внаслідок чергової ракетної атаки по Києву збільшилася до 13 осіб.
ОНОВЛЕНО 10:00 У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджені шість закладів освіти, повідомили в Київській міській державній адміністрації.
У дитсадку і школі в Святошинському районі вибиті шибки та двері.У Шевченківському районі пошкоджені вікна будівель школи і двох дитсадків. Також на територію одного дитсадка впали уламки ракет.
Крім того, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що під час масованої російської ракетної атаки 21 березня на станціях столичного метрополітену переховувалися майже 25 тисяч людей.
ОНОВЛЕНО 9:30 Посол США в Україні прокоментувала ракетний удар по Києву
«Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення Формули миру Президента Зеленського? Гіперзвукова ракета «Кинджал» по Києву о 5:00 ранку, поранення дістали 10 мирних жителів (станом на 9 год. кількість постраждалих зросла до 13 людей – ред.), серед них дитина. Дякую мужнім захисникам з ППО України», - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.
У Києві зранку середній рівень забрудненості повітря - пил із Сахари відступає
ОНОВЛЕНО 9:05 У Києві кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 13 людей, четверо госпіталізовані, повідомили в ДСНС.
У Київській міській військовій адміністрації додали, що серед постраждалих шестеро людей у Святошинському районі і семеро - в Шевченківському. Загиблих немає.
ОНОВЛЕНО 8:58 У Київській області внаслідок російської ракетної атаки поранення дістали, попередньо, двоє людей. У декількох районах пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі, повідомляє Київська обласна прокуратура.
ОНОВЛЕНО 8:30 Внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
ОНОВЛЕНО 8:15 У Києві ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російської ракетної атаки - ДСНС
ОНОВЛЕНО 8:01 У Києві понад 170 рятувальників ліквідовують наслідки масованого російського ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, у Подільському районі столиці сталося займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію і складські будівлі.
У Шевченківському районі спалахнула пожежа в квартирі в шестиповерхівці. Рятувальники евакуювали 15 мешканців.
За іншими адресами пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку та згоріли кілька автомобілів. Виявлена частина ракети, залучені піротехнічні розрахунки, підкреслив міністр.
За даними Клименка, у Святошинському районі пошкоджені скління вікон у двох дев'ятиповерхівках і будівля навчального закладу.
За попередньою інформацією, зауважив очільник МВС, внаслідок атаки в столиці постраждали 10 людей, серед яких дитина. Евакуйовані 79 людей.
ОНОВЛЕНО 7:30 У КМДА повідомили наслідки масованого ракетного удару по Києву:
- У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови; загорілося на трансформаторній підстанції, там пожежу ліквідували на площі 200 м. кв.. Інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася. Також сталося займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу вже ліквідовано.
- У Шевченківському районі уламки збитої ракети впали на багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, сталася пожежа у квартирі; мешканців багатоповерхівки евакуювали. Також ліквідували загоряння трьох автомобілів. Окрім того, уламки впали на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків, вибуховою хвилею пошкодило скління вікон багатоквартирного будинку, сталося загоряння приватного житлового будинку.
- У Святошинському районі інформація щодо пошкодження будівлі дошкільного навчального закладу не підтвердилася. Однак є пошкодження 9-поверхового житлового будинку через падіння уламків на 4-й поверх, вибуховою хвилею вибиті вікна. Загоряння авто ліквідували.
Всі екстрені служби працюють на місцях пригод. Відомо про десятьох постраждалих. Інформації щодо загиблих немає.
В ніч проти 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Основний напрямок удару - Київ.
Сили ППО збили над містом близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичних. Уламки впали у різних районах Києва. Внаслідок атаки постраждали десять осіб.
Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
Повітряну тривогу у столиці оголосили о 3.21. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт дев'яти російських бомбардувальників Ту-95 та ймовірні пуски крилатих ракет.
Вже близько 5:00 у Києві пролунала серія вибухів. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.
О 5:13 він повідомив, що у Святошинському районі столиці уламки збитої ракети впали на приміщення дитсадка, а у Шевченківському — загорілися автівки.
Кличко додав, що у Подільському районі зафіксоване падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. Екстрені служби виїхали на місце
О 5:18 він поінформував, що уламки ракети впали на житловий будинок у Святошинському районі.
У Шевченківському районі виникла пожежа у квартирі в житловому будинку. З будинку почали евакуацію мешканців. Також загорілися автівки на стоянці. А у Подільському районі уламки збитої ракети впали на територію ще одного підприємства.
Згодом Кличко повідомив, що у Подільському районі в результаті падіння уламків ракети виникло загоряння в трансформаторній підстанції та в двоповерховій нежитловій будівлі. Також палає дах житлового будинку. Рятувальні служби вихали на місце.
У Святошинському районі ударною хвилею повибивало вікна в двох дев'ятиповерхівках. Загоряння немає.
О 6:23 Міський голова повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки зросла до десяти. Двох людей госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці та четверо — в Святошинському.
У КМВА повідомили, що силами на засобами протиповітряної оборони над Києвом і поблизу столиці було збито близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичні. Росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.
Зазначимо, що попередня ракетна атака на Київ та область була 15 лютого. Тоді сили ППО знищили всі повітряні цілі, які летіли на столицю. Обійшлось без руйнувань і жертв.
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