ОНОВЛЕНО 12:53 За інформацією ДСНС, кількість постраждалих внаслідок чергової ракетної атаки по Києву збільшилася до 13 осіб.

ОНОВЛЕНО 10:00 У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджені шість закладів освіти, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У дитсадку і школі в Святошинському районі вибиті шибки та двері.У Шевченківському районі пошкоджені вікна будівель школи і двох дитсадків. Також на територію одного дитсадка впали уламки ракет.

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Крім того, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що під час масованої російської ракетної атаки 21 березня на станціях столичного метрополітену переховувалися майже 25 тисяч людей.

ОНОВЛЕНО 9:30 Посол США в Україні прокоментувала ракетний удар по Києву

«Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення Формули миру Президента Зеленського? Гіперзвукова ракета «Кинджал» по Києву о 5:00 ранку, поранення дістали 10 мирних жителів (станом на 9 год. кількість постраждалих зросла до 13 людей – ред.), серед них дитина. Дякую мужнім захисникам з ППО України», - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

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ОНОВЛЕНО 9:05 У Києві кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 13 людей, четверо госпіталізовані, повідомили в ДСНС.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що серед постраждалих шестеро людей у Святошинському районі і семеро - в Шевченківському. Загиблих немає.

ОНОВЛЕНО 8:58 У Київській області внаслідок російської ракетної атаки поранення дістали, попередньо, двоє людей. У декількох районах пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі, повідомляє Київська обласна прокуратура.

ОНОВЛЕНО 8:30 Внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Фото: КМВА

ОНОВЛЕНО 8:15 У Києві ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російської ракетної атаки - ДСНС