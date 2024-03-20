Сьогодні, 20 березня, директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус передав Посольству України в Нідерландах 8 предметів археології, які раніше незаконно вивезли з території України.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Цінні археологічні артефакти це наконечники списів і стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

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Нідерландські митники перехопили артефакти після їхнього прибуття до країни в березні 2023 року. Слідство показало, що предмети, ймовірно, вивезли незаконно.

Після того як експерти Національного музею історії України підтвердили цей висновок, Інспекція взяла предмети під охорону. Водночас власник предметів, якому вони адресувались, відмовився від претензій до них, оскільки це культурна спадщина України.

Ці предмети археології є культурними цінностями України. Вони мають історичне, наукове й етнографічне значення для держави. Українське законодавство забороняє вивозити культурні обʼєкти без згоди національних органів влади.

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Артефакти повертаються в Україну відповідно до Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 року.

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