Вперше за 2 роки український рок-музикант Олег Скрипка випустив новий кліп - емоційний військовий епос «Номад».

Відео створили за допомогою штучного інтелекту. Кліп вже можна подивитись на YouTube.

«Номад» розповідає історію героя, воїна-мандрівника, що мріє повернутися додому, до себе. 

Цей кліп - не лише візуалізація музичного твору. Це спроба осягнути внутрішній світ героя та його нелегкий та непередбачуваний шлях. 

Номад - це романтичний узагальнений чоловічий образ, який попри складні турбулентні часи залишається вірним своєму Я та власним відчуттям. 

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За словами Олега Скрипки, нова композиція - про невпинну перемогу добра. 

«Це відео про кожного з нас, про шлях кожного українця - козака-вояка, що усвідомлює, його головна місія зараз є оборона рідної землі. А українська земля предстає в образі жінки й турботно плете ту чарівну кольчугу, яка врятує воїна-мандрівника. І ця подорож триває вже багато сторіч, і саме нашому поколінню випало її завершити, подолати північного змія, бо завжди добро перемагає зло», - розповідає Олег Скрипка.

Режисеркою кліпу є Аліна Діанова. Вона відома відеороботами для італійського співака Андреа Бочеллі, канадського співака Девіда Фостера та гурту Друга ріка. 

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В процесі роботи над «Номадом» команда прагнула внести інноваційні прийоми у світ музичного кінематографа, частково використовуючи Штучний Інтелект. Це стало ключовим елементом для створення вражаючих візуальних ефектів та глибокого емоційного зв’язку з аудиторією.

«Номад» - це алегорична подорож у світ українських міфів у контексті сучасних реалій. Ми відчуваємо, що кожен глядач знайде у цьому творі щось особливе, персональне і захоплююче», - зазначила Аліна Діанова.

Пісня «Номад» також має й англомовну версію, орієнтовану на європейського та американського слухача.

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