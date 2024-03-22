В ефірі телемарафону Павлюк говорив, зокрема, про те, що влітку росіяни, можливо, розпочнуть наступ на одному з напрямків.

"Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що вони створюють угруповання – більше 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність.

Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

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Це поки що такі максимально важкі прогнози, що такий наступ буде. Ми зробимо все для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми й робимо, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації", – розповів Павлюк.

Також він наголосив на тому, що в України зараз немає переваги у повітрі. Це дозволяє росіянам завдавати потужних авіаударів по позиціях українських захисників, а також по прикордонним регіонами України.

Командувач розповів про складну ситуацію на Сумщині, де ворог постійними бомбардуваннями продовжує тероризувати місцеве населення.

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Ми вже писали - аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни готуються до нового наступу, ймовірно, влітку.

Фахівці ISW також наголосли на тому, що надання західної безпекової допомоги може відіграти вирішальну роль у здатності України утримувати території та відбивати російські атаки протягом найближчих місяців.

Тим часом, Емануель Макрон заявив, що Франція готова реагувати на чергову ескалацію з боку Росії задля безпеки України і Європи. Однак, ніколи не буде ініціатором агресії.