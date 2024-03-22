США попросили Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах через побоювання, що ціни на нафту почнуть зростати, а також через відповідь РФ, пише Financial Times (FT) посиланням на трьох неназваних чиновників, обізнаних з ситуацією. Національна приналежність неназваних джерел, втім, не встановлена.

У тексті FT говориться, що побажання були передані високопосадовцям Служби безпеки України (СБУ) і Головного управління розвідки України (ГУР). Втім жодна зі спецслужб не коментує запити FT.

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Повідомляється, один неназваний чиновник сказав, що Білий дім дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників на нафтові об’єкти на заході Росії, що завдало шкоди російським нафтовидобувним потужностям.

FT також пише, що США стурбовані потенційними діями у відповідь з боку Москви щодо енергетичної інфраструктури, такої як трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), який використовують західні компанії, як-от ExxonMobil і Chevron, який транспортує нафту з Казахстану через Росію.

Публікація FT з’явилася на тлі серії недавніх успішних українських ударів по російських нафтових об’єктах перед президентськими виборами в Росії 15-17 березня, на яких чинний президент Володимир Путін здобув переконливу перемогу. Втім, легітимність цих виборів під великим сумнівом.

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Посилення технічних можливостей дозволило Україні завдати ударів вглиб російської території, що створило загрози для більшості нафтопереробних заводів у західній Росії – 60% московського експорту нафти.

Метою ударів було позбавити Москву доходів від нафти, які вона використовувала для фінансування свого вторгнення в Україну, незважаючи на санкції Заходу.

Попри санкції Росія продовжує наживатися на нафті

У жовтні 2023 року Москва отримала 11,3 мільярда доларів від експорту нафти, що перевищило довоєнний рівень. Це спонукало США посилити підтримку граничної ціни G7 у 60 доларів за барель і пізніше запровадити додаткові санкції.

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Однак FT також натякає, що Вашингтон стурбований зростанням цін на нафту, яке в кінцевому підсумку може вплинути на шанси президента США Джо Байдена бути переобраним.

«Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на нафтопродукти в рік виборів», — сказав Боб Макнеллі, резидент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики при Джорджі Буші, у коментарі FT.

Якби слова неназваних чиновників дійсно відображали точку зору адміністрації Байдена, це можна було б сприйняти як дещо парадоксальну позицію.

З одного боку, відомо, що Росія продовжує наживатися на експорті нафти. Зрив постачання з її джерел і позбавлення Москви доходу є логічним підходом до відбиття російського вторгнення.

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Однак, як і будь-яка інша дія, це не може минутися без наслідків. У цьому випадку – це зростання цін на нафту може вплинути на світовий ринок та інтереси США.

Альтернативою було б допомогти Києву відбити атаки та покладатися на санкції, щоб скоротити доходи Росії. Однак пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, який би допоміг Києву захистити себе, досі заблокований у Конгресі США, а ефективність санкцій залишається під питанням, оскільки економіка Москви продовжує зростати та фінансувати свою військову машину, незважаючи на санкції.

Ракетний удар Росії по Україні 22 березня

Сьогодні, наприклад, Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, завдавши значних пошкоджень у різних регіонах України.

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Внаслідок масованої атаки загинули щонайменше п’ять осіб, через влучання однієї з ракет у греблю ДніпроГЕС, стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро, головну водну артерію України.