Влучання російської ракети у греблю Дніпровської ГЕС призвело до витоку нафтопродуктів у річку Дніпро. Про це пише Укрінформ з посиланням на інформацію Державної екологічної інспекції Південного округу.

«Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження», - повідомили у відомстві.

Всі отримані матеріали будуть передані екологами до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

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Нагадаємо, сьогодні Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. 

Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих внаслідок ракетної атаки. У низці регіонів зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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