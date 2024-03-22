У ніч проти 22 березня російська армія спрямувала масовану та комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України. Зокрема, в багатьох містах зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетних ударів є загиблі та постраждалі. Kyiv Post зібрав інформацію про наслідки атаки. ОНОВЛЕНО 19:50 У Запоріжжі кількість постраждалих збільшилась до 27, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС. У місті завершені пошуково-рятувальні роботи на місцях ліквідації наслідків ворожих ракетних ударів, розбір та демонтаж зруйнованих конструкцій призупинений до завтра, Advertisement Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк наголосила на критичній важливості для Конгресу надати допомогу нашій державі після масованої ракетної атаки Росії. «Сьогоднішні жорстокі удари - 165 ракет і безпілотників - були найбільшою атакою на енергосистему України з початку війни Росії. Понад 2,5 мільйона українців стикаються з серйозними перебоями з електропостачанням. Критично важливо, щоб Конгрес терміново надав допомогу Україні», – зазначила Брінк. ОНОВЛЕНО 19:20 Російська армія вдарила балістикою, ймовірно "Іскардер-М" по Одеському району, намагаючись знищити інфраструктуру регіону, повідомили у Силах оборони півдня України. Advertisement В місці влучання виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила. Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни вже завдавали удару по критичній інфраструктурі Одещині. В Одеса та Одеському районі діють екстренні відключення світла через значні масштаби пошкоджень. Крім того, МЗС Франції рішуче засудило масовану російську ракетну атаку по інфраструктурі та цивільному населенню «Ці удари, що послідували за трагічними подіями минулого тижня в Одесі, Сумах, Кривому Розі та Мирнограді, є черговим порушенням міжнародного права з боку Росії, яка невпинно реалізує свою стратегію залякування України та її прихильників, абсолютно нехтуючи життям українських цивільних осіб», - йдеться в документі. Advertisement У заяві наголошується, що Франція буде продовжуватиме надавати Україні підтримку, необхідну для забезпечення її законної оборони. ОНОВЛЕНО 18:00 Зеленський провів Ставку щодо енергетики: ухвалили кілька закритих рішень. "Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою", - розповів очільник держави. Голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли на Ставці про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту. Advertisement А головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непростих дні. "Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - додав Зеленський. Крім того, в Одесі та Одеському районі вводяться екстренні відключення електроенергії, повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі. "Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстренні відключення світла. Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", - йдеться у повідомленні. ОНОВЛЕНО 17:30 У Запоріжжі кількість постраждалих від ракетного удару РФ зросла до 25 осіб - ДСНС Advertisement ОНОВЛЕНО 17:00 Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до 20 осіб - ДСНС

ОНОВЛЕНО 15:22 Серед загиблих унаслідок атаки по Запоріжжю - восьмирічна дівчинка, її батько та водій тролейбуса - ОВА Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що батько і донька загинули від удару російської ракети по приватному сектору міста. Крім того, загинув 62-річний чоловік - водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що через повне знеструмлення у Харкові серйозні проблеми з водою та опаленням. У пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили, що в Запоріжжі «ураження дуже значні». Місто атакували 20 ракетами. У ДніпроГЕС було вісім влучань. Advertisement Також диспетчерський центр національного енергетичного оператора Укренерго дав команду зняти обмеження з енергопостачання побутових споживачів у всіх областях країни, крім Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької та Одеської. Крім того, в ефірі марафону "Єдині новини" виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що об'єкти генерації, що були атаковані у ніч на 22 березня, не працюють через значні пошкодження. Енергетики проводять оцінку пошкоджень на електростанціях для подальшого відновлення. ОНОВЛЕНО 12:50 У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у своєму Телеграм-каналі. Загалом за інформацією адміністрації у Запоріжжі постраждало 14 мешканців. Ще 2 людини вважаються зниклими безвісти. Також у місті повністю перекритий рух по дамбі ДніпроГЕСу. Раніше Міністерство енергетики України повідомило про те, що через наслідки масованої атаки по енергосистемі аварійні відключення електроенергії застосовуються у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумський, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. У відомстві повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетики у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. На одному з об'єктів у Харкові зазнав поранень працівник - начальник зміни. Без світла залишилася низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині, де під землею опинилися понад 1000 людей. ОНОВЛЕНО 9:45 У Хмельницькому двоє людей загинули і щонайменше восьмеро зазнали поранень внаслідок російської масованої атаки 22 березня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За словами міністра, "сьогодні вранці ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних". Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому. Міністр також опублікував відео, на якому зафіксований порятунок 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку в Хмельницькому. За його словами, шестеро людей травмовані в Запоріжжі, троє вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація про постраждалих буде оперативно уточнюватися. "Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників", - підкреслив очільник МВС. Як зауважив Клименко, кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції. ОНОВЛЕНО 9:05 Унаслідок масованої атаки на Одещині є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини». «За попередніми даними, в нашій операційній зоні була потужна бойова робота по дроновій атаці, зокрема на Одещині, щонайменше 11 дронів було знищено. Але є пошкодження також обʼєктів критичної інфраструктури. Є реагування системи на те, що необхідно перенаправлення деяких напрямків енергетики. Очевидно, що вже фахівці працюють, і буде все усунено. Але гаджети потрібно зарядити», — сказала Гуменюк. Пізніше пресслужба "ДТЕК Одеські електромережі" повідомила, що через наслідки російської атаки в Одесі вводяться екстрені відключення електроенергії. Гуменюк також зазначила, що була бойова робота й на Миколаївщині – там знищено 4 дрони, та на Херсонщині – знищено 5 дронів. Вона поінформувала, що на Миколаїщині також є пошкодження об'єктів енергетики. Крім того, за її інформацією, там збільшилась кількість постраждалих після вчорашнього балістичного удару. Одна особа загинула, до 10 поранених отримали медичну допомогу. Крім того, як зауважила Гуменюк, ворог продовжує тероризувати Нікопольський район на Дніпропетровщині. «За минулу добу постраждалих не виявлено, але є руйнування цивільної інфраструктури. Обстріли ворог здійснює без обрання конкретних цілей, а засобами «килимового терору», вкриваючи снарядами все навколо», – сказала Гуменюк. ОНОВЛЕНО 8:55 Цієї ночі російські загарбники атакували Україну понад 60 дронами типу Shahed і майже 90 ракетами різних типів, - Зеленський "За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей", – наголосив Президент. Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих від цього терору. Як підкреслив Зеленський, в усіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.