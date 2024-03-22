У ніч проти 22 березня російська армія спрямувала масовану та комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України. Зокрема, в багатьох містах зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетних ударів є загиблі та постраждалі.
Kyiv Post зібрав інформацію про наслідки атаки.
ОНОВЛЕНО 19:50 У Запоріжжі кількість постраждалих збільшилась до 27, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС.
У місті завершені пошуково-рятувальні роботи на місцях ліквідації наслідків ворожих ракетних ударів, розбір та демонтаж зруйнованих конструкцій призупинений до завтра,
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк наголосила на критичній важливості для Конгресу надати допомогу нашій державі після масованої ракетної атаки Росії.
«Сьогоднішні жорстокі удари - 165 ракет і безпілотників - були найбільшою атакою на енергосистему України з початку війни Росії. Понад 2,5 мільйона українців стикаються з серйозними перебоями з електропостачанням. Критично важливо, щоб Конгрес терміново надав допомогу Україні», – зазначила Брінк.
ОНОВЛЕНО 19:20 Російська армія вдарила балістикою, ймовірно "Іскардер-М" по Одеському району, намагаючись знищити інфраструктуру регіону, повідомили у Силах оборони півдня України.
В місці влучання виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни вже завдавали удару по критичній інфраструктурі Одещині. В Одеса та Одеському районі діють екстренні відключення світла через значні масштаби пошкоджень.
Крім того, МЗС Франції рішуче засудило масовану російську ракетну атаку по інфраструктурі та цивільному населенню
«Ці удари, що послідували за трагічними подіями минулого тижня в Одесі, Сумах, Кривому Розі та Мирнограді, є черговим порушенням міжнародного права з боку Росії, яка невпинно реалізує свою стратегію залякування України та її прихильників, абсолютно нехтуючи життям українських цивільних осіб», - йдеться в документі.
У заяві наголошується, що Франція буде продовжуватиме надавати Україні підтримку, необхідну для забезпечення її законної оборони.
ОНОВЛЕНО 18:00 Зеленський провів Ставку щодо енергетики: ухвалили кілька закритих рішень.
"Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою", - розповів очільник держави.
Голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли на Ставці про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту.
А головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непростих дні.
"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - додав Зеленський.
Крім того, в Одесі та Одеському районі вводяться екстренні відключення електроенергії, повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.
"Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстренні відключення світла. Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", - йдеться у повідомленні.
ОНОВЛЕНО 17:30 У Запоріжжі кількість постраждалих від ракетного удару РФ зросла до 25 осіб - ДСНС
ОНОВЛЕНО 17:00 Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до 20 осіб - ДСНС
ОНОВЛЕНО 15:22 Серед загиблих унаслідок атаки по Запоріжжю - восьмирічна дівчинка, її батько та водій тролейбуса - ОВА
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що батько і донька загинули від удару російської ракети по приватному сектору міста.
Крім того, загинув 62-річний чоловік - водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що через повне знеструмлення у Харкові серйозні проблеми з водою та опаленням.
У пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили, що в Запоріжжі «ураження дуже значні». Місто атакували 20 ракетами. У ДніпроГЕС було вісім влучань.
Також диспетчерський центр національного енергетичного оператора Укренерго дав команду зняти обмеження з енергопостачання побутових споживачів у всіх областях країни, крім Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької та Одеської.
Крім того, в ефірі марафону "Єдині новини" виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що об'єкти генерації, що були атаковані у ніч на 22 березня, не працюють через значні пошкодження. Енергетики проводять оцінку пошкоджень на електростанціях для подальшого відновлення.
ОНОВЛЕНО 12:50 У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у своєму Телеграм-каналі.
Загалом за інформацією адміністрації у Запоріжжі постраждало 14 мешканців. Ще 2 людини вважаються зниклими безвісти.
Також у місті повністю перекритий рух по дамбі ДніпроГЕСу.
Раніше Міністерство енергетики України повідомило про те, що через наслідки масованої атаки по енергосистемі аварійні відключення електроенергії застосовуються у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумський, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях.
У відомстві повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетики у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. На одному з об'єктів у Харкові зазнав поранень працівник - начальник зміни.
Без світла залишилася низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині, де під землею опинилися понад 1000 людей.
ОНОВЛЕНО 9:45 У Хмельницькому двоє людей загинули і щонайменше восьмеро зазнали поранень внаслідок російської масованої атаки 22 березня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За словами міністра, "сьогодні вранці ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних".
Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області.
Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому.
Міністр також опублікував відео, на якому зафіксований порятунок 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку в Хмельницькому.
За його словами, шестеро людей травмовані в Запоріжжі, троє вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація про постраждалих буде оперативно уточнюватися.
"Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників", - підкреслив очільник МВС.
Як зауважив Клименко, кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції.
ОНОВЛЕНО 9:05 Унаслідок масованої атаки на Одещині є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«За попередніми даними, в нашій операційній зоні була потужна бойова робота по дроновій атаці, зокрема на Одещині, щонайменше 11 дронів було знищено. Але є пошкодження також обʼєктів критичної інфраструктури. Є реагування системи на те, що необхідно перенаправлення деяких напрямків енергетики. Очевидно, що вже фахівці працюють, і буде все усунено. Але гаджети потрібно зарядити», — сказала Гуменюк.
Пізніше пресслужба "ДТЕК Одеські електромережі" повідомила, що через наслідки російської атаки в Одесі вводяться екстрені відключення електроенергії.
Гуменюк також зазначила, що була бойова робота й на Миколаївщині – там знищено 4 дрони, та на Херсонщині – знищено 5 дронів.
Вона поінформувала, що на Миколаїщині також є пошкодження об'єктів енергетики. Крім того, за її інформацією, там збільшилась кількість постраждалих після вчорашнього балістичного удару. Одна особа загинула, до 10 поранених отримали медичну допомогу.
Крім того, як зауважила Гуменюк, ворог продовжує тероризувати Нікопольський район на Дніпропетровщині.
«За минулу добу постраждалих не виявлено, але є руйнування цивільної інфраструктури. Обстріли ворог здійснює без обрання конкретних цілей, а засобами «килимового терору», вкриваючи снарядами все навколо», – сказала Гуменюк.
ОНОВЛЕНО 8:55 Цієї ночі російські загарбники атакували Україну понад 60 дронами типу Shahed і майже 90 ракетами різних типів, - Зеленський
"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей", – наголосив Президент.
Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих від цього терору.
Як підкреслив Зеленський, в усіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.
"Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", – зауважив президент.
Зеленський наголосив, що "у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі".
За словами Президента, партнери України "точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви".
ОНОВЛЕНО 8:40 Внаслідок ворожої атаки в Хмельницькій області загинула одна людина, є поранені, під завалами шукають людей, повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА.
«Чергова атака ворога по Хмельниччині. Пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Всі служби працюють. На жаль, маємо поранених та загиблу», - йдеться в дописі.
Зазначається, що під завалами шукають людей.
8:20 "У деяких регіонах упродовж доби можуть бути обмеження електропостачання", — повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Обмеження електропостачання протягом сьогоднішнього дня, поки енергетики будуть усувати наслідки атаки, можуть бути в різних регіонах, зокрема на Лівобережній Україні. Це контрольовані обмеження, вони потрібні енергетикам для цілісної роботи енергосистеми й відновлення уражених об'єктів", — сказав Кудрицький.
Він зауважив, що атака була комбінованою: крилатими ракетами, балістикою та дронами; росіяни цілили в тепло- й гідроелектростанції, магістральні підстанції. Пошкодження об'єктів енергетики зафіксовані в різних регіонах, але найбільше постраждав Харків.
За словами очільника Укренерго, розглядається можливість залучення аварійної допомоги для підтримки енергосистеми, доки енергетики проводитимуть відновлювальні роботи.
"Енергосистема працює стабільно, вона не втратила цілісність", — додав Кудрицький.
7:30 "Ракета влучила в тролейбус із людьми, що рухався дамбою ДніпроГЕСу", — повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи", — заявив він.
Також у Львівській області Шахед влучив в обʼєкт інфраструктури, спалахнула пожежа, повідомили в ОВА.
«Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
7:19 "Через ракетну атаку у ніч на 22 березня є пошкодження ряду об'єктів енергетики. Запорізька АЕС втратила одну лінію живлення", — повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", — написав Галущенко.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про загиблих і постраждалих внаслідок пошкодження інфраструктури.
«Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі та постраждалі серед цивільних. Деталі згодом», — написав Симчишин.
Крім того, стало відомо, що в Дніпропетровській області вводять графіки відключень, пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах.
7:03 Відбої тривог у Києві та в областях.
06:40 У Запоріжжі зруйновано сім будинків, 35 пошкоджено, по місту завдано 12 ракетних ударів, є поранені — Федоров.
06:30 Поліція повідомила про «повне обмеження» руху на греблі Дніпровської ГЕС.
Водночас на Івано-Франківщині пролунали повторні вибухи.
06:27 У Кривому Розі теж влучання в об'єкти критичної інфраструктури, у місті введено графіки відключень — Вілкул.
«Комбінована атака ворожими ракетами та "Шахедами“. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість — краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки», — попередив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Він додав, що в місті введені графіки аварійних відключень. "Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори", — повідомив Вілкул.
О 06:15 у Вінницькій ОВА повідомили про влучання в об’єкт критичної інфраструктури в області.
"Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет", — повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
За кілька хвилин повторні вибухи пролунали в Запоріжжі. У міськраді зазначили, що Запоріжжя понад годину під масованою атакою, є постраждалі та руйнування.
«Вже понад годину рашисти атакують Запоріжжя. За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється», — повідомив секретар Запорізької міськради.
Близько 06:05 Пролунали вибухи в Запоріжжі та Києві.
Моніторингові групи повідомляли, що Росія намагається атакувати Бурштин в Івано-Франківській області.
Зазначимо, поруч із Бурштином розташована Бурштинська ТЕС, найбільша на заході України.
Також Повітряні сили України повідомили про зліт ще трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
До 6 ранку Повітряні сили повідомляли, що:
- зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
- аеробалістичні ракети Кинджал у напрямку Черкас, крилаті ракети — на Ладижин Вінницької області, частина ракет тримають курс на Івано-Франківщину, Кинджал на Черкаси, крилаті ракети — на Ладижин Вінницької області, частина ракет тримають курс на Івано-Франківщину.
- ракети на Житомирщині курсом на Львів.
- РФ завдає ударів по Старокостянтинову, крилаті ракети та аеробалістичні Кинджали летять на Дніпро.
О 5:03 У Харкові пролунали 15 вибухів, росіяни цілять по енергетичній інфраструктурі, повідомив міський голова Терехов.
Пізніше він додав, що внаслідок ракетної атаки у Харкові є проблеми зі світлом і водопостачанням, електротранспорт не працюватиме.
"Харків продовжують обстрілювати окупанти. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт — перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", — повідомив мер Харкова.
Також у період до 6 ранку вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Вінниччині та Хмельниччині.
О 04:29 оголосили повітряну тривогу в Києві. Також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Бєлгородської області РФ для Харківщини.
За декілька хвилин місцеві ЗМІ повідомили про вибухи в Харкові.
Міський голова Терехов заявив, що місто під обстрілами російських військ.
Близько 3:30 речник Української добровольчої армії повідомив про вибухи та роботу ППО в Одесі.
Водночас було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00, зазначили в Повітряних силах.
О 3:10 повітряна тривога охопила більшість областей на півдні, сході та заході. Зокрема, тривогу оголосили на Київщині.
О 1:55 Повітряні сили надали оновлену інформацію щодо руху БПЛА.
Зокрема, БпЛА з Вінницької області зайшли в Хмельницьку область. БпЛА на півдні та заході Вінниччини рухаються в напрямку Хмельниччини. БпЛА в центральній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
БпЛА в центральній частині Кіровоградської області, курс західний.
Також ще одна група БпЛА наближалась до Одеси з півдня.
Ще декілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухались у західному напрямку.
Близько 01:10 Повітряні сили повідомилиили:
- БпЛА рухаються на півдні Вінниччини, курсом на північний-захід
- БпЛА на півночі Одеської області, курсом на Вінниччину
- БпЛА в Миколаївській області курсом на Одещину
- нова група БпЛА півдні Дніпровщини курсом на Миколаївську область.
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