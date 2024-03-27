Напевно, один із найвідоміших не лише в Україні, а й у світі полк, а нині бригада спеціального призначення "Азов" було сформовано 10 років тому. За ці роки з військового формування, створеного при нацполіції в 2014 році, полк перетворився на велику бригаду з особливими традиціями та ідеологією. То що відомо про них зараз?

12-та бригада спеціального призначення «Азов»: основна інформація

Міністерство внутрішніх справ України прийняло рішення про утворення "Азову" 5 травня 2014 року. Тоді в Бердянську з патрульної служби міліції особливого призначення (БПСМОП) МВС був утворений батальон, що мав брати участь у військових операціях. За три місяці, 17 вересня, Міністр внутрішніх справ України реорганізував та розширив батальон до полку міліції особливого призначення "Азов" МВС.

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Завдяки чорній штурмовій формі за бійцями полку "Азов" та інших українських військових формувань у Донецькій області закріпилася назва "чорні чоловічки" на противагу "зеленим чоловічкам" (так називали військовослужбовців РФ). Тому перша назва полку "Азов" - "Чорний Корпус".

Новостворений полк "Азов" початково мав у своїх лавах лише 300 бійців. Більшість із них раніше були членами організації "Патріот України". А командиром полку на той час був Андрій Білецький.

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Переведення полку "Азов" до складу Національної гвардії України з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад Національної гвардії було здійснено після наказу міністра внутрішніх справ від 11 листопада 2014 року. Пізніше він отримав назву "Окремий загін спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Національної гвардії України". А з початку лютого 2023 року став 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов» НГУ і має такий статус і донині.

Хто служить в “Азові”?

Протягом 9 років через бригаду "Азов" пройшли більше тисячі бійців. Вони бійці отримали безцінний військовий досвід та засвоїли принципи, якими завжди керуються в полку "Азов". 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, вони взяли до рук зброю і кожен з них створив військовий підрозділ у своєму регіоні.

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На сьогодні існує багато підрозділів, у яких служать “азовці”. Ось декілька найвідоміших формувань:

Третя Окрема Штурмова Бригада (3 ОШБр) Сухопутних військ . Розпочала свою діяльність як загін територіальної оборони “АЗОВ”, що захищав столицю в перші місяці вторгнення. У квітні 2022 року з цих бійців утворилась тактична група ССО “АЗОВ-Київ”. На шевронах бійців було зображено три мечі − це символічний знак, обраний у памʼять про монумент на базі полку “АЗОВ” в Урзуфі (що біля Маріуполя). Після розширення та поповнення на основі ССО “АЗОВ-Київ” була створена 3-тя Окрема Штурмова Бригада, яка зараз воює на Бахмутському напрямку. Символ − “Ідея Nації”. Advertisement

ССО “АЗОВ-Харків” . Ще одна з тактичних груп у складі Сил Спеціальних Операцій, яка активно брала участь у знаменитому Харківському контрнаступі. Це місцеве формування, їхня символіка подібна до символіки київського загону і відрізняється лише написом “Харків” на шевронах.

KRAKEN . Спецпідрозділ у системі Головного управління розвідки Міністерства оборони, що кількісно значно перевищує полк. "Кракен" встиг зарекомендувати себе як ударне й дуже ефективне військове формування, про них вже знято кілька сюжетів і написано багато статей. Командири та кістяк формування − ті самі азовці. Бійці "Кракена" окрім власних символів використовують шеврони “AZOV” з написом латиницею (та логотипом KCP, тобто “Kharkiv City Patriots”, спільноти футбольних вболівальників). Advertisement

ССО “Любарт” . Добровольці Волині теж сформували свій окремий загін спеціального призначення в системі Сил Спеціальних Операцій. Назву було обрано на честь князя Дмитра Любарта, який збудував славетний Луцький замок. Станом на зараз це формування теж воює на Бахмутському напрямку. На їхньому шевроні зображений коронований череп з підписом “Мертві смерті не бояться”.

98 батальйон тероборони “АЗОВ-Дніпро” . Вже з перших днів повномасштабної війни ці бійці тримали фронт на півдні України. Наприкінці 2022 року, після розширення, вони стали 1-м механізованим батальйоном 3 ОШБр. На їхніх зелених шевронах також є cимвол “Ідея Nації”. Advertisement

TERRA. Особливий підрозділ розвідки ЗСУ. Вони є найбільш технологічно підкованими та активно використовують БПЛА для коригування вогню артилерії та РСЗВ. Цей підрозділ також брав участь в обороні Києва та був задіяний в операції з деокупації Херсона. Зараз є частиною 3 ОШБр, що воює на Бахмутському напрямку.

Бойовий шлях легендарного "Азову"

У складі МВС України підрозділ "Азов" брав участь у багатьох військових операціях на території проведення Антитерористичної операції (АТО), Операції об’єднаних сил (ООС), а також по Україні, в тому числі в протистоянні з бойовиками ДНР та ЛНР на всій лінії зіткнення.

Основна зона, де діяв батальйон міліції особливого призначення МВС України "Азов", - це Запорізька область: поблизу Бердянська та навколо Маріуполя.

Вже 7 травня 2014 року військове об'єднання показало свою ефективність, коли під час обстрілу автобуса терористами біля селища Мангуш було вбито одного з нападників. Силами полку були взяті в полон ще двоє терористів, серед яких був Ігор Хакімзянов - «міністр оборони» терористичної організації ДНР. Вже за два дні військовослужбовці "Азову" брали участь у знешкодженні бойовиків у захопленій будівлі міліції в Маріуполі.

Місяць потому, на початку червня 2014 року, їм вдалося затримати в Маріуполі одного з ватажків терористів ДНР Олександра Фоменка. А вже 13 червня, за підтримки частин Нацгвардії та ЗСУ, "азовці" звільнили Маріуполь від терористів «Донецької народної республіки». З них трьох було вбито, 17 поранено та ще 38 успішно затримано. Того ж місяця був затриманий проросійський Ігор Гуськов, який був пособником одного з ватажків терористів на Донбасі – росіянина Ігоря Гіркіна.

З липня 2014 року полку "Азов" було доручено провести низку операцій з перекриття каналів постачання зброї терористам на території Донеччини. Вже за декілька днів узбережжя Азовського моря в Донецькій області повністю контролювали наші військовими, там були встановлені ключові опорні блокпости. 15 липня 2014 року був також затриманий один із лідерів так званої "ДНР" Олексій Пабушков "Грек", а пізніше — ще кілька ключових фігур у лавах терористів.

В серпні 2014 року військовослужбовці батальйону у взаємодії зі ЗСУ звільнили м. Мар’їнку та розпочали операцію зі звільнення Іловайська та ліквідації укріпленого району терористів. У лютому 2015 року окремий загін спеціального призначення "Азов" був задіяний у наступальній операції та звільнив 5 населених пунктів на схід від Маріуполя: Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове, Павлопіль.

Навесні 2016 року бійці були задіяні в посиленні охорони громадського порядку в Одесі, а в серпні за ініціативи командувача Нацгвардії частина ОЗСП "Азов" була переміщена для охорони блокпостів у Запоріжжі. З осені 2016 року полк виконував завдання з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря.

В період з 2017 по 2022 рік полк "Азов" брав активну участь у бойових діях у зоні АТО, пізніше ООС, де зазнав деяких втрат і мужньо виконував різноманітні бойові завдання як контрнаступального, так і оборонного характеру.

З початку повномасштабного вторгення 24 лютого 2022 року й аж по 20 травня 2022 року "Азов" тримав оборону Маріуполя в складі Маріупольського гарнізону. Вони вистояли 86 днів, з яких 82 - у повному оточенні. Згідно візуально підтверджених даних, вони спромоглися ліквідувати понад 3500 одиниць особового складу ворога, а 5000 завдати поранення різного ступеня тяжкості.

Військовослужбовці ОЗСП "Азов", що перебували за межами Маріуполя на момент повномасштабного вторгнення, а також ветерани та добровольці в квітні 2022 року сформували батальйон ОЗСП «Азов». Вони почали вести оборонні бої на Запорізькому напрямку в районі Великої Новосілки з метою деблокувати Маріуполь та дістатися до своїх. Згодом до них приєднались евакуйовані з Маріуполя після поранень та звільнені з полону бійці підрозділу.

На жаль, після здачі Маріуполя в травні 2022 року понад 1000 бійців бригади "Азов" досі перебувають у російському полоні та чекають на своє звільнення.

Переформатована 12-та бригада спеціального призначення НГУ «Азов» була задіяна на Оріхівському напрямку під час контрнаступу в травні 2023 року. А з серпня 2023 року "Азов" виконує бойове завдання на Лиманському напрямку.

У Росії український полк "Азов" визнали "терористичним"

Верховний суд РФ 2 серпня 2022 року визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією" та заборонив її діяльність у Росії. Ще раніше в Держдумі Росії пропонували судити бійців "Азову", зробивши виняток з мораторію на застосування смертної кари. Адже на Росії щиро впевнені, що всі підрозділи цього полку - нацисти та радикали, хоча насправді він складається лише з патріотів України.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко порівняла визнання "Азову" терористичною організацією з аналогічним процесом у Росії щодо релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Ця спільнота теж заборонена в Росії, проте вільно діє в інших країнах, зокрема, в Європі та США.

"Якщо я не помиляюся, в Німеччині вона не є визнаною терористичною організацією, але там діють певні обмеження. Тим часом Російська Федерація визнала "Хізб ут-Тахрір" саме терористичною організацією, щоб на основі цієї гучної заяви мати змогу завести десятки справ щодо кримських татар. Є вже і справи, і вироки, і люди, які були засуджені через участь у "терористичній організації" "Хізб ут-Тахрір", – повідомила Катриченко.

Більшість правозахисників вважає, що Росії дуже потрібні показові процеси над українськими військовими для того, щоб виправдати доцільність так званої "спеціальної операції" перед власним населенням. Саме тому російська влада не зупиниться ні перед чим, використовуючи всю свою бюрократичну машину, щоб засуджувати наших захисників та виправдовувати власні дії.

Катриченко зауважує, що Женевська конвенція забороняє судити полонених військовослужбовців за участь у війні. Дозволено судити військових лише за вчинення воєнних злочинів, зокрема, щодо мирного населення, адже це порушує закони та звичаї війни.

Оленівка: полоненні Азовці та їх визволення

Рішенню Верховного суду РФ щодо визнання бійців полку "Азов" терористами передували події в окупованій Оленівці Донецької області. У ніч проти 29 липня там стався справжній теракт, коли загинули кілька десятків українських полонених, серед яких були й бійці "Азову".

Вже 30 липня 2022 року Міністерство оборони РФ опублікувало список з особистими даними українських військовополонених, які загинули в колонії. В переліку було всього 48 імен, а імена ще двох загиблих нібито не були встановлені. Швидше за все, Росія організувала напад на колонію в Оленівці та масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити та дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Адже Міноборони Росії гучно заявило, що по тюрмі нібито вдарили ракетами HIMARS українські військові.

Тоді ж за згодою обох сторін ООН направила свою місію для встановлення фактів загибелі українських військовополонених у виправній колонії в Оленівці. Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки БМ-21 "Град" неподалік виправної установи та почали стріляти з них по підконтрольній Україні території. Втім, жодних обстрілів у відповідь не було.

Наразі вдалося повернути лише 20% оборонців Азовсталі, серед яких була значна частина полку "Азов". За інформацією з відкритих джерел, від 16 травня 2022 року з території комбінату вийшло близько 2,5 тисячі оборонців. За рік після цього вдалося повернути лише 500 захисників. Це означає, що близько 2 тисяч хлопців і дівчат досі перебувають у пеклі полону. Росія весь час намагається зривати обміни полоненими та утримати наших бійців якомога довше.

У ніч проти 22 вересня стався доволі знаковий обмін полоненими між Україною та РФ. Тоді наша країна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку "Азов". Вдалося звільнити й ключових командирів бригади: Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлегу.

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що в питанні звільнення з полону військовослужбовців "Азову" на Росію можуть вплинути лише дії західних партнерів України та міжнародних правозахисних організацій. Адже такими складними питаннями мають займатися щонайменше в ООН.

Зокрема, на Росію можуть вплинути ще потужніші економічні санкції та визнання міжнародною спільнотою цієї країни державою-спонсором тероризму, підкреслює експерт.

Полк "Азов": емблеми та їхнє значення

На початку утворення цього військового формування він мав лише кілька різних неофіційних символів. Коли бійці батальону "Азов" відправлялися на Схід України, то використовували два прапори - жовтий з символом "Ідея Nації" та перевернутий прапор України.

У багатьох виникало запитання, чому бійці спочатку батальйону, а потім полку "Азов" використовували саме перевернутий прапор України. Командування військового формування пояснило, що такий формат прапору був обраний через його використання в УНР. Тоді гетьман Іван Скоропадський перевернув прапор для Української Народної Республіки, адже вважав, що своїми діями він "перевернув" усю Україну.

Також варто зазначити, що "Азов" бере своє походження з Приазов'я, і саме тому бійці інтерпретують перевернутий прапор як "жовте сонце над синім морем".

Полк "Азов" активно використовував ще одну емблему, яка вразила людей та отримала широке розповсюдження в пресі. На ній зображений символ "Ідея Nації", але розміщений на тлі "Чорного сонця" - езотеричного знаку, який часто використовують в європейському праворадикальному русі. Саме через цю нашивку бійців почали асоціювати з нацистами та радикалами. Але така емблема була лише неофіційною нашивкою бійців неформального "Чорного Корпусу" в складі батальйону "Азов".

Остаточного вигляду офіційна емблема полку "Азов" набула 11 серпня 2015 року. На ній залишили лише руну "Ідея Nації", розташовану під кутом. Самі бійці кажуть, що для них вона є символом різкого й стрімкого руху вперед. Над руною знаходиться напис "Азов". Емблема виконана в національних кольорах. Наразі бійці мають авторські права як на офіційний шеврон полку, так і на шеврон батальйону.

Як вступити до полку "Азов"?

Курс молодого бійця Азову в середньому триває трохи більше місяця, і якщо людина його проходить — починається спеціалізована підготовка. Найголовнішим є мотивація, але добре фізична форма не буде зайвою, адже базова підготовка містить тренування, орієнтовані саме на формування піхоти. Детальніше інформацію про те, як подати заяву та які вимоги вступу до полку "Азов", можна знайти за цим посиланням.

Насправді зараз до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" приймають як новобранців, так і військовослужбовців із досвідом ведення бойових дій. Тому отримати свій шанс проходити службу в лавах однієї з найвідоміших та найкраще оснащених бригад має кожний охочий.

Якщо ви свідомо вирішили приєднатись до лав бригади або хочете перевестись до "Азову", перш за все потрібно заповнити анкету на сайті. Після заповнення анкети чекайте на фідбек від представника бригади, який уточнить необхідні деталі та визначить час та місце співбесіди (або запропонує пройти співбесіду онлайн). У разі вдалого завершення співбесіди, рекрутер повідомить, коли буде відправка в частину та направить на курс бойової підготовки, який триватиме орієнтовно 5 тижнів.