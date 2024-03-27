Служба безпеки України викрила зрадника, який під час окупації Херсона працював на російську владу, а після звільнення міста переховувався від правосуддя.

Правоохоронці запобігли втечі за кордон місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.

Під час звільнення Херсона він спалив вороже «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди».

Там він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець із півдня України. Однак співробітники СБУ розшукали його і затримали в тимчасовому помешканні.

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Під час обшуку в оселі затриманого був виявлений мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві.

Але після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла в захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.

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На цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. В застінках російські окупанти катували українських патріотів і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Рааніше ми писали, що СБУ затримала двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Чоловік і жінка охороняли камери, в яких російська окупаційна армія тримала учасників руху опору в регіоні.