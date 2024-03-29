Як повідомила агенція Associated Press (AP), у середу ввечері президент РФ Владімір Путін заявив, що будь-яка Західна авіабаза, на якій перебувають призначені для України винищувачі F-16, є законною ціллю для ударів з боку Росії. І в той же час, як не парадоксально, він висміяв тих на Заході, хто боїться нападу Москви на країни НАТО.

«Їхні заяви про те, що після України ми буцімто нападемо на Європу – це просто нісеннітниця», – сказав Путін, говорячи про занепокоєння на Заході щодо можливості поширення російського вторгнення за межі України.

Advertisement

Він визнав, що сумарний військовий бюджет НАТО вдесятеро більший за російський, але в той же час не виключив можливість ударів по авіабазах у Європі. Він назвав розмови про російську загрозу Західним країнам «маячнею»: «І ми що, маючи на увазі ось це співвідношення, збираємося воювати з НАТО, чи що? Ну це просто маячня», – сказав Путін, розмовляючи з військовими льотчиками на авіабазі.

Кілька країн НАТО пообіцяли Києву винищувачі F-16 та інші американські літаки, і українські пілоти вже проходять навчання в Румунії та в інших Західних країнах. Проте неясно, скільки аеродромів з захищеними від бомб ангарами можуть розмістити в себе ці літаки, адже Росія точно битиме по будь-якому з них.

Advertisement

«F-16 можуть нести ядерну зброю, і це нам теж треба враховувати, організуючи наші бойові операції», – додав Путін.

Блогери на місцях повідомляють, що росіяни збили власний літак

Державна агенція «Укрінформ» повідомила, цитуючи дописи в соцмережах, що росіяни збили власний літак невдовзі після зльоту з аеродрому Бельбек у Криму.