Як повідомила агенція Associated Press (AP), у середу ввечері президент РФ Владімір Путін заявив, що будь-яка Західна авіабаза, на якій перебувають призначені для України винищувачі F-16, є законною ціллю для ударів з боку Росії. І в той же час, як не парадоксально, він висміяв тих на Заході, хто боїться нападу Москви на країни НАТО.

«Їхні заяви про те, що після України ми буцімто нападемо на Європу – це просто нісеннітниця», – сказав Путін, говорячи про занепокоєння на Заході щодо можливості поширення російського вторгнення за межі України.

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Він визнав, що сумарний військовий бюджет НАТО вдесятеро більший за російський, але в той же час не виключив можливість ударів по авіабазах у Європі. Він назвав розмови про російську загрозу Західним країнам «маячнею»: «І ми що, маючи на увазі ось це співвідношення, збираємося воювати з НАТО, чи що? Ну це просто маячня», – сказав Путін, розмовляючи з військовими льотчиками на авіабазі.

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Кілька країн НАТО пообіцяли Києву винищувачі F-16 та інші американські літаки, і українські пілоти вже проходять навчання в Румунії та в інших Західних країнах. Проте неясно, скільки аеродромів з захищеними від бомб ангарами можуть розмістити в себе ці літаки, адже Росія точно битиме по будь-якому з них.

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«F-16 можуть нести ядерну зброю, і це нам теж треба враховувати, організуючи наші бойові операції», – додав Путін.

Блогери на місцях повідомляють, що росіяни збили власний літак

Державна агенція «Укрінформ» повідомила, цитуючи дописи в соцмережах, що росіяни збили власний літак невдовзі після зльоту з аеродрому Бельбек у Криму.

Очевидці бачили, як пілот катапультувався з винищувача Су-35, який потім упав у море. Вартість такого літака, прийнятого на озброєння в 2014 році, становить 85 мільйонів доларів.

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«Укрінформ» зауважив, що це не перший випадок збиття росіянами власного літака, і нагадав, що таким же чином у грудні 2023 року був збитий штурмовик Су-25.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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