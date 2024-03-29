Під час масованої комбінованої атаки в ніч проти 29 березня росіяни вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

"Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах", - йдеться у повідомленні.

Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині запроваджені графіки погодинних відключень.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в області пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському,  Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу

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Також росіяни атакували Кам'янське - пошкоджено дачний кооператив. П'ятеро осіб дістали поранень, серед них -  5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років. Двох чоловіків 36 та 47 років госпіталізували. Один з них – у важкому стані.

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Зруйновані три дачні будинки, ще чотири – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

 

Загалом Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 24 повітряні цілі.

Крім того, росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджене обладнання, поранений енергетик.

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Про це Група ДТЕК повідомила в Телеграмі.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранення дістав енергетик. Йому оперативно надали допомогу.

Раніше ми писали, що 22 березня російська армія масовано атакувала критичну інфраструктуру України. Найскладніша ситуація - у Харкові. 

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