Під час масованої комбінованої атаки в ніч проти 29 березня росіяни вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
"Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах", - йдеться у повідомленні.
Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині запроваджені графіки погодинних відключень.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в області пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу
Також росіяни атакували Кам'янське - пошкоджено дачний кооператив. П'ятеро осіб дістали поранень, серед них - 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років. Двох чоловіків 36 та 47 років госпіталізували. Один з них – у важкому стані.
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Зруйновані три дачні будинки, ще чотири – пошкоджені. Понівечені автомобілі.
Загалом Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 24 повітряні цілі.
Крім того, росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджене обладнання, поранений енергетик.
Про це Група ДТЕК повідомила в Телеграмі.
"Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, поранення дістав енергетик. Йому оперативно надали допомогу.
Раніше ми писали, що 22 березня російська армія масовано атакувала критичну інфраструктуру України. Найскладніша ситуація - у Харкові.
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