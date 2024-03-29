"Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах", - йдеться у повідомленні.

Під час масованої комбінованої атаки в ніч проти 29 березня росіяни вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі України.

Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині запроваджені графіки погодинних відключень.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в області пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу

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Також росіяни атакували Кам'янське - пошкоджено дачний кооператив. П'ятеро осіб дістали поранень, серед них - 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років. Двох чоловіків 36 та 47 років госпіталізували. Один з них – у важкому стані.

Зруйновані три дачні будинки, ще чотири – пошкоджені. Понівечені автомобілі.