4 квітня у Львівському історичному музеї відкривається виставка фотографій та артефактів війни «Із полум’я зродились».

Вона присвячена військовим, волонтерам та медикам - героям, що наближають перемогу.

Відвідувачі зможуть побачити понад 40 експонатів з колекції Національного музею Революції Гідності.

Ці речі розповідають про учасників російсько-української війни.

Загалом зібрано 23 історії.

Серед героїв - Юлія «Тайра» Паєвська, Вадим «Karaya» Ворошилов, головний анестезіолог ЗСУ Олександр Бугай, Давид Касаткін «Хімік», волонтерка Тата Кеплер, Леонід Остальцев.

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«Коли ми починали благодійний проєкт «Із полум’я зродились», то попросили героїв надати їхні речі, пов'язані з особистою історією на війні. І коли їх було зібрано, ми зрозуміли, що ці предмети треба показати людям і розповідати про тих, хто на війні був та є», – зазначила співорганізаторка проєкту Ірина Солошенко.

«Наша історія кується масовим героїзмом. Дуже важливо пам’ятати, що ця війна почалася у 2014 році. Революція Гідності показала нашому споконвічному ворогові, що ми не здамося без бою, не піддамося, тож після цього він почав повномасштабне воєнне вторгнення», - сказала заступниця генерального директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.

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Серед артефактів - рукопис Валерія Залужного, портрет та шолом Вадима «Karaya» Ворошилова, осколок та шеврон військового Арсена «Веган» Смика, почесні медалі, нагороди, малюнок, зроблений полеглим захисником Віталієм Киркачем-Антоненком.

Рукопис Валерія Залужного

«Ця війна назавжди залишить рубці на наших тілах і душах, на тілі й душі рідної Країни. Ми Переможемо. Вилікуємо рани. Відбудуємо Державу. У пам’ять про полеглих. З думками про дітей», - таку передмову спеціально для артбуку проєкту «Із полум’я зродились» написав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Шолом Вадима «Karaya» Ворошилова

Легендарний льотчик, Герой України Вадим Ворошилов у 2011 році почав навчатися у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Цей вибір він називає найкращим у житті.

До повномасштабного вторгнення виконав 1032 польоти.

Про один епізод зі своєї військової служби льотчик Вадим Ворошилов розповів детально. Сталося це 12 жовтня 2022 року.

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Тоді вранці він збив три «шахеди» на південному напрямку та ще два - ввечері над Вінниччиною. Уламки останнього дрона пошкодили кабіну пілота. Льотчик відвів машину від міста та благополучно катапультувався.

Осколок та шеврон Арсена Смика

Український військовий Арсен Смик передав дуже особисті артефакти: шеврон із позивним «Веган» та осколок, який медики витягнули з його руки після поранення під Бахмутом 19 квітня 2023 року.

«На подиху патріотизму пішов захищати країну, у мене це зародилося ще з Революції Гідності… Потім відстежував новини - АТО, бої за Дебальцеве, Донецький аеропорт і пішов служити на два роки, був зокрема під Волновахою. У 2022 році знову пішов - бо хто, як не я?», - розповів Арсен Смик.

Трофейний хвіст від російської міни

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Цей хвостовик від ворожої міни забрав зі свого окопу під час бойового завдання поет-парамедик Дмитро Шандра.

Він був учасником Революції Гідності, у лютому 2022-го записався до київської ТрО, брав участь у боях за Мощун.

«На війні справді відсікається зайве, але завжди є спокуса уявити, що це не гранична втома, а якась просвітленість чи духовність», - вважає Дмитро Шандра.

Фонендоскоп і медична шапочка головного анестезіолога ЗСУ Олександра Бугая

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У перші години повномасштабного вторгнення й атаки на Київ Олександр Бугай перебував на роботі.

«Надягаючи цю шапку на очі, я маю хвилинку задуматися, що можна краще зробити для людини, щоб урятувати їй життя. Усі думають, що я тільки поправляю шапку, але насправді це дає мені додаткові секунди, щоб прийняти правильне рішення. Вона мені дуже дорога, але для такої справи не шкода віддати», - поділився Олександр Бугай.

У Львові виставка «Із полум’я зродились» триватиме до 29 квітня 2024 року.

Години роботи: 10:00–17:30. Без вихідних.

Вартість вхідних квитків - 30 грн (повний)/20 грн (пільговий)