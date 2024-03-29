Президент Володимир Зеленський звільнив заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Йдеться про Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова.

На посади заступниць Зеленський призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру.

Відповідні укази опубліковано на сайті Президента.

Зеленський звільнив посади заступників керівника Офісу Президента України указами №203/2024 і №205/2024.

Водночас указами №204/2024 і №206/2024 він призначив на посади заступниць керівника ОП.

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Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла України у Республіці Молдові.

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