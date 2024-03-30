Цієї ночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України.
Під ударом опинилися південь та південно-східні регіони.
Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години.
Російські дрони маневрували кількома областями - намагалися виявити та обійти засоби ППО.
Як повідомили в Силах оборони півдня, внаслідок нічної атаки влучань немає. Однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора.
Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Критичних руйнувань немає. Ніхто не постраждав.
Керівник Дніпропетровської ОВА уточнив, що над регіоном збили 4 дрони. Два у Дніпровському районі та по одному - у Кам'янському і Криворізькому.
«Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає», - написав Сергій Лисак.
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Загалом цієї ночі російські війська запустили 12 «шахедів» із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Наші військові збили 9 дронів.
«Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей», - відзвітували в Повітряних силах.
Крім того, вночі ворог вдарив по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.
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