Цієї ночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України.  

Під ударом опинилися південь та південно-східні регіони. 

Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години.

Російські дрони маневрували кількома областями - намагалися виявити та обійти засоби ППО.

Як повідомили в Силах оборони півдня, внаслідок нічної атаки влучань немає. Однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. 

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Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Критичних руйнувань немає. Ніхто не постраждав. 

Керівник Дніпропетровської ОВА уточнив, що над регіоном збили 4 дрони. Два у Дніпровському районі та по одному - у Кам'янському і Криворізькому.

«Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа,  яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає», - написав Сергій Лисак.

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Загалом цієї ночі російські війська запустили 12 «шахедів» із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. 

Наші військові збили 9 дронів. 

«Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей», - відзвітували в Повітряних силах. 

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Крім того, вночі ворог вдарив по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400. 

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