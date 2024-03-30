Цієї ночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися південь та південно-східні регіони. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години. Російські дрони маневрували кількома областями - намагалися виявити та обійти засоби ППО. Як повідомили в Силах оборони півдня, внаслідок нічної атаки влучань немає. Однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Advertisement Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань немає. Ніхто не постраждав.

Керівник Дніпропетровської ОВА уточнив, що над регіоном збили 4 дрони. Два у Дніпровському районі та по одному - у Кам'янському і Криворізькому. «Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає», - написав Сергій Лисак. Більше по темі "Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.