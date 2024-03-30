«Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення», - сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Менш ніж за добу петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військових.

Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко.

Він пояснив, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом справитись зі стресом. Каже - це викликає залежність, чим і користується гральний бізнес.

За словами Петриченка, через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають в ломбарди дрони та тепловізори.

«Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам», - пише автор петиції.

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У петиції також йдеться, що російські онлайн-казино таргетують рекламу на українського споживача, аби отримати доступ до персональних даних військових та цивільних українців. А це загрожує національній безпеці.

Павло Петриченко пропонує заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення, зобов'язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

Крім того, військовий вважає, що потрібно заборонити благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку, а також - рекламувати азартні ігри, використовуючи символіку ЗСУ.

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Напередодні президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що російські війська можуть розпочати новий наступ до кінця травня або на початку червня.