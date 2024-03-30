Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військових.
Її зареєстрували 29 березня.
Менш ніж за добу петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
«Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення», - сказав глава держави у вечірньому зверненні.
Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко.
Він пояснив, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом справитись зі стресом. Каже - це викликає залежність, чим і користується гральний бізнес.
За словами Петриченка, через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають в ломбарди дрони та тепловізори.
«Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам», - пише автор петиції.
У петиції також йдеться, що російські онлайн-казино таргетують рекламу на українського споживача, аби отримати доступ до персональних даних військових та цивільних українців. А це загрожує національній безпеці.
Павло Петриченко пропонує заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення, зобов'язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.
Крім того, військовий вважає, що потрібно заборонити благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку, а також - рекламувати азартні ігри, використовуючи символіку ЗСУ.
Напередодні президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що російські війська можуть розпочати новий наступ до кінця травня або на початку червня.
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