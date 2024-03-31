Цієї ночі російські війська атакували Україну ракетами та дронами.

На півдні росіяни спочатку атакували дронами. Потім вдарили ракетами.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Під прицілом знову була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.

Advertisement

Над Одеською областю збили всі 8 «шахедів».

Однак через падіння уламків сталася пожежа на одному з енергетичних об’єктів.

Було знеструмлено кілька населених пунктів. Ніхто не постраждав. Ведуться відновлювальні роботи.

По Херсонщині росіяни вдарили також балістикою та керованою авіаційною ракетою.

Поцілили по законсервованому агропідприємству. Обійшлося без потерпілих.