Цієї ночі російські війська атакували Україну ракетами та дронами.
Загалом армія РФ запустила 14 крилатих ракет із літаків стратегічної авіації, балістичну «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59 та 11 ударних дронів.
Сили ППО збили 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 «шахедів».
На півдні росіяни спочатку атакували дронами. Потім вдарили ракетами.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Під прицілом знову була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.
Над Одеською областю збили всі 8 «шахедів».
Однак через падіння уламків сталася пожежа на одному з енергетичних об’єктів.
Було знеструмлено кілька населених пунктів. Ніхто не постраждав. Ведуться відновлювальні роботи.
По Херсонщині росіяни вдарили також балістикою та керованою авіаційною ракетою.
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Поцілили по законсервованому агропідприємству. Обійшлося без потерпілих.
Оновлено 9:30
У Львівській області росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури, який був ціллю ворога 24 та 29 березня.
Який саме - не уточнюється.
Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, зруйнована адмінбудівля, була пожежа.
Внаслідок атаки загинув чоловік.
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