Цієї ночі російські війська атакували Україну ракетами та дронами. 

Загалом армія РФ запустила 14 крилатих ракет із літаків стратегічної авіації, балістичну «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59 та 11 ударних дронів. 

Сили ППО збили 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 «шахедів». 

На півдні росіяни спочатку атакували дронами. Потім вдарили ракетами. 

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Під прицілом знову була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.

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Над Одеською областю збили всі 8 «шахедів». 

Однак через падіння уламків сталася пожежа на одному з енергетичних об’єктів. 

Було знеструмлено кілька населених пунктів. Ніхто не постраждав. Ведуться відновлювальні роботи.

По Херсонщині росіяни вдарили також балістикою та керованою авіаційною ракетою. 

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Поцілили по законсервованому агропідприємству. Обійшлося без потерпілих. 

Оновлено 9:30

У Львівській області росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури, який був ціллю ворога 24 та 29 березня.

Який саме - не уточнюється.

Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, зруйнована адмінбудівля, була пожежа.

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Внаслідок атаки загинув чоловік.

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