Росія посилює захист для боротьби з українськими безпілотниками.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Фахівці посилаються на інформацію російського видання «Известия».

Зазначається, що російські військові формують мобільні вогневі групи.

Їх планують оснастити тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби й кулеметами, встановленими на пікапах.

«Російські військові стикаються з загрозами українських безпілотників як на окупованій території Україні, так і в Росії на нафтопереробних заводах та іншій критично важливій інфраструктурі, що підтримує військові зусилля Росії, і незрозуміло, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені українські дрони», - йдеться в огляді ISW.

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«Известия» не повідомляє, де саме російські військові хочуть розгорнути мобільні вогневі групи, а також про їхній склад і ешелонування.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

В ISW роблять висновок, що такі групи схожі на українські мобільні вогневі групи, які збивають російські дрони.

«Українські сили вже давно завдають ударів безпілотниками по російських цілях в окупованій Україні, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню інтенсифікацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні», - зазначають у звіті аналітики.

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Аналітики вважають, що російським військам важко правильно розгорнути системи ППО малої дальності вздовж можливих векторів польоту українських безпілотників. На думку фахівців ISW, російські військові навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах у Росії.

В Інституті вивчення війни припускають, що масове розгортання мобільних вогневих груп по всій території Росії може створити такі ж проблеми для росіян, оскільки їхні військові можуть бути не в змозі розмістити та сформувати достатню кількість таких груп.

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Раніше британська розвідка писала, що РФ навряд чи зможе захистити свої нафтопереробні заводи.

За останні тижні Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували більше десяти російських нафтопереробних заводів.

Тиждень тому вдарили по НПЗ у Самарській області.

У Держдепі США прокоментували атаки по російським НПЗ. Мовляв, США не заохочують завдання ударів Україною за межами її території.

Раніше видання Financial Times написало, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру.