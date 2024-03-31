Франція готує новий пакет допомоги для України.

Міністр оборони країни Себастьян Лекорню анонсував передачу Україні сотень одиниць бронетехніки та зенітних ракет Aster.

Про це повідомляє Le Monde.

Поставки заплановані на 2024 рік та початок 2025 року.

За словами міністра, йдеться про бронетранспортери VAB, яким понад 40 років.

Французи ж планують перейти на бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

«Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини (VAB): це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще працює, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року», - сказав французький міністр.

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Крім того, Франція хоче допомогти Україні з посиленням ППО. Тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи SAMP/T. Ці зенітні ракетні комплекси є аналогом Patriot.

«Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа», - додав Лекорню.

Міністр не виключає, що для прискорення виробництва доведеться змусити виробників віддавати пріоритет військовим потребам над цивільними.

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Париж закликає французьку оборонну промисловість виробляти більше і швидше, аби задовольнити потреби своєї армії та забезпечити довгострокову підтримку України.