На Одещині повернули світло після нічного обстрілу. 

Про це повідомили в ДТЕК. 

Вночі ворог знову атакував інфраструктуру регіону. 

Через пошкодження енергетичного обʼєкту Укренерго було знеструмлено 170 тисяч осель.

«Ремонтні роботи тривають. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі», - зазначили в компанії. 

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За даними обласної влади, станом на ранок без електропостачання було 10 тисяч абонентів Одеси та Одеського району. 

Діяли аварійні відключення світла.

Обмеження на споживання електроенергії досі є на Харківщині та в Кривому Розі. Хоча вночі графіки відключень тут не застосовували.

«Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення», - попередили в Укренерго. 

У Донецькій та Дніпропетровській областях графіки відключення електрики скасували.

«Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Донецькій та Дніпропетровській областях. Всі домівки знову зі світлом», - написали в ДТЕК.

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В Укренерго зазначили, що вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. 

Ціллю були високовольтні підстанції в південному регіоні.

 

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