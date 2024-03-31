«Ремонтні роботи тривають. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі», - зазначили в компанії.

Через пошкодження енергетичного обʼєкту Укренерго було знеструмлено 170 тисяч осель.

Про це повідомили в ДТЕК.

На Одещині повернули світло після нічного обстрілу.

За даними обласної влади, станом на ранок без електропостачання було 10 тисяч абонентів Одеси та Одеського району.

Діяли аварійні відключення світла.

Обмеження на споживання електроенергії досі є на Харківщині та в Кривому Розі. Хоча вночі графіки відключень тут не застосовували.

«Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення», - попередили в Укренерго.

У Донецькій та Дніпропетровській областях графіки відключення електрики скасували.

«Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Донецькій та Дніпропетровській областях. Всі домівки знову зі світлом», - написали в ДТЕК.