Сьогодні, 1 квітня, пил із Сахари поширився на більшу частину України. Цей пил шкідливий для людей з вразливим імунітетом, пише Гідрометцентр у своєму Фейсбуці.

"Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари. Це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT", - вказується у повідомленні.

У Гідроментцентрі уточнили, що мешканці західної частини України відчули пил ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним.

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"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", - наголошують українські синоптики.

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