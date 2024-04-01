На місцевих виборах у Туреччині 31 березня "Партія справедливості і розвитку" (ПСР) президента країни Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки з моменту його приходу до влади 2002 року.
Про це повідомляє Reuters.
За результатами підрахунку більшості голосів, лідер опозиції Екрем Імамоглу на 10% випереджає інших кандидатів на посаду мера Стамбула.
Тим часом його "Республіканська народна партія" (CHP) зберегла за собою контроль над столицею Анкарою, де переміг чинний мер Мансур Яваш, а також перемогла в 15 інших містах по всій Туреччині.
Це стало найбільшою поразкою політсили Ердогана за 22 роки її перебування при владі. Турецький лідер визнав, що це "поворотний момент", який може свідчити про зміни в політичному ландшафті країни.
"Якщо ми припустилися помилки, ми її виправимо. Якщо нам чогось не вистачає, ми це зробимо", - запевнив Ердоган у нічному зверненні.
Після підрахунку 92,92% голосів виборців у Стамбулі, Імамоглу отримав 50,92% підтримки, тоді як кандидат від ПСР Мурат Курум, колишній міністр в уряді Ердогана, - лише 40,05%.
Державна інформагенція Anadolu, своєю чергою, опублікувала результати, згідно яких партія чинного президента і її головний союзник відмовилися від посад мерів у 19 ключових муніципалітетах, зокрема великих містах Бурса та Баликесір.
Нагадаємо, Kyiv Post з'ясував, чому Анкара буде на Глобальному саміті миру попри те, що Київ не хоче пускати туди Росію.
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