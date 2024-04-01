Оператори 3-го окремого полку ССО виявили комплекс під час розвідки на Запорізькому напрямку.

"На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно момент вибуху російського комплексу. У ССО не уточнили, який саме тип зброї використовувався для ураження російського РЕБ.

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Аналітикам Kyiv Post не вдалося незалежно перевірити місце та час зйомки відео. Крім того, по відео складно визначити, що було знищено саме цей комплекс радіоелектронної боротьби через погану якість запису та стовпи диму, що здіймаються після влучання.

"Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", - сказано у повідомленні ССО.

Чи постраждав при цьому екіпаж комплексу, не уточнюється.

Комплекс "Житель", екіпаж якого як правило складається із чотирьох осіб, призначений для автоматизованого виявлення, пеленгації та аналізу радіосигналів у робочому діапазоні частот.

Як писало видання ArmiyaInform, станція РЕБ "Житель" може створювати серйозні проблеми як для користувачів GPS, так і мобільного зв’язку.

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Військові аналітики відзначають, що станцію Р-330Ж "Житель" російські війська використовували на Донбасі з 2014 року, а попередні версії використовували під час першої чеченської кампанії.

Раніше Збройні сили України під час бойових зіткнень ліквідували кілька таких станцій. Перші уламки "Жителя" виявили під час боїв за Київ, згодом повідомлялося про знищення цих комплексів радіоелектронної боротьби на сході та на Харківському напрямку.

На початку березня ССО заявляли про успішне знищення російського "Жителя" за допомогою американської HIMARS: "Черговий "Житель" і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS, наведеним операторами ССО".