Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтвердив, що після великодніх канікул, 9 квітня, він планує внести на розгляд законопроєкт з понад 60 мільярдами допомоги Україні, втім, він включатиме "деякі важливі нововведення".

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на The Hill.

Джонсон зазначив, що "працював над пакетом заходів і планує представити його на розгляд, коли Палата представників збереться" після великодніх канікул.

"Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт [законопроєкт з допомогою Україні], але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення", - сказав він в інтерв'ю програмі Sunday Night in America With Trey Gowdy.

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Для прикладу спікер Палати вказав на можливість надання Україні кредиту, а також згадав закон про REPO (закон щодо конфіскації заморожених активів РФ).

Він дає президенту право заарештовувати російські суверенні активи, заморожені на території США, і передавати їх Україні для використання проти Росії.

Джонсон вважає можливим також збільшити експорт Сполученими Штатами природного газу, що дасть змогу скоротити доходи Росії від його продажу за кордон.

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Раніше спікер Палати представників заявляв, що республіканці готують інший законопроєкт із підтримкою Україні, що включатиме, зокрема, допомогу "в кредит" у частині закладених асигнувань.

Нагадаємо, очільник комітету розвідки Палати представників США Майк Тернер зазначив, що спікер Джонсон має внести на розгляд законопроєкт із 60 млрд допомоги Україні 9 квітня.